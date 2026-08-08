Fluminense mira reação no clássico contra o Botafogo após eliminação na Copa do Brasil

Eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco, o Fluminense não tem muito tempo para lamentar. Neste sábado, às 21h, terá um novo clássico pela frente, diante do Botafogo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor defende seu posto no G-4, apesar de jejum de vitórias. Já o adversário alvinegro, que joga em casa, no Nilton Santos, no Rio, quer aumentar a sequência invicta.

Na última quarta-feira, o Fluminense foi derrotado pelo Vasco por 3 a 1, sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, ocupa o quarto lugar com 34 pontos, mas não vive bom momento. Isso porque está há cinco jogos sem vencer, sendo uma derrota e quatro empates.

Pressionado, o técnico Luis Zubeldía ainda precisa pensar na Libertadores. Na próxima terça-feira, o Fluminense faz o jogo de ida das oitavas diante do Independiente Rivadavia, da Argentina, no Maracanã. Certo mesmo é que não poderá contar com o atacante John Kennedy, que teve lesão no ligamento do joelho diante do Vasco e saiu chorando. Acabou vetado.

Zubeldía frisou que o mais importante neste momento é vencer a qualquer custo. "Ganhar é a única coisa a se fazer. É um mau momento, ficar fora da Copa do Brasil e em um clássico. Mas se ganha recobrando a confiança e a memória. Esses mesmos jogadores tiveram um grande nível também antes e podem repetir."

O Botafogo, que já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, teve a semana livre para se preparar. Nos últimos três jogos, venceu o Santos por 2 a 1, empatou sem gols com o Vitória, e superou o Cruzeiro, por 1 a 0. Com isso, chegou a 29 pontos e aparece em oitavo lugar.

O técnico Franclim Carvalho deve manter a base do time que vem reagindo no Brasileirão. Entretanto, uma mudança é certa porque o volante Huguinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o angolano Domingo Andrade, que veio do Porto, de Portugal, pode fazer sua estreia. O atacante Júnior Santos, recuperado de lesão no pé, treinou normalmente com o elenco e pode aparecer entre os relacionados.

Franclim destacou a dificuldade do clássico e a importância de vencer em casa. "É um jogo importante e muito difícil. Conheço muito a capacidade do adversário e do treinador deles. Em nossa casa, temos que buscar os pontos. A caminhada é longa no Brasileiro, mas vamos pensar só no Fluminense. É importante ganharmos."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

BOTAFOGO - Walerson; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Cristian Medina, Domingos Andrade, Danilo e Álvaro Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Kevin Serna, Hulk e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).