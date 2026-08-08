Em busca da reação, Coritiba recebe a lanterna Chapecoense para encerrar jejum no Couto Pereira

Coritiba e Chapecoense medem forças neste sábado, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos, mas pressionados pelos resultados recentes, os rivais entram em campo em busca de uma resposta para suas torcidas.

O Coritiba chega ao duelo após quatro tropeços consecutivos, sequência que o fez despencar na classificação. O Coxa inicia a rodada na 11ª colocação, com 27 pontos, quatro atrás da zona de classificação para a Copa Libertadores.

Apesar de enfrentar o último colocado, o time paranaense tenta superar um problema que tem incomodado ao longo da competição: o desempenho dentro de casa. Tem o terceiro pior aproveitamento como mandante da Série A e também ostenta o pior ataque entre os donos da casa, com apenas 11 gols marcados.

Para a partida, o técnico Fernando Seabra deve manter a base da equipe que enfrentou o Cruzeiro. A principal dúvida está no meio-campo. O volante Thiago Santos, substituído na última rodada após sentir dores, será reavaliado e pode começar jogando. Caso seja preservado, o jovem Vitor Tissi aparece como principal opção para a vaga.

Durante a janela de transferências, o clube também confirmou as saídas dos volantes Willian Oliveira e Wallisson, reduzindo as alternativas para o setor.

"Sabemos da responsabilidade que temos diante da nossa torcida. Precisamos voltar a vencer e recuperar a confiança da equipe. Respeitamos a Chapecoense, mas jogando no Couto Pereira temos que assumir o protagonismo e buscar os três pontos do primeiro ao último minuto", afirmou Seabra.

Do outro lado, a Chapecoense vive situação ainda mais delicada. Com apenas 10 pontos, ocupa a última colocação da Série A e já começa a projetar a disputa da Série B na próxima temporada.

A fase é preocupante. O Verdão do Oeste soma apenas uma vitória em toda a competição e acumula 19 partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. O único triunfo aconteceu há seis meses, no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos por 4 a 2. Para aumentar a pressão, a equipe também foi eliminada da Copa do Brasil pelo Cruzeiro.

O técnico Rafael Lacerda segue com problemas para montar a equipe. Bolasie continua fora após a lesão no pâncreas - apesar de já ter recebido alta hospitalar - e segue como desfalque. Outra dúvida é o lateral-direito Bruno Tubarão, que deixou o confronto contra o Cruzeiro após sentir um problema muscular na coxa. Se não reunir condições de jogo, Everton deve assumir a posição.

A Chapecoense também carrega a pior campanha como visitante da Série A, fator que aumenta a pressão para conquistar um resultado positivo longe de casa.

"A nossa situação exige uma resposta imediata. Sabemos das dificuldades, mas o grupo continua trabalhando para mudar esse cenário. Precisamos competir em alto nível, minimizar os erros e aproveitar as oportunidades para voltar a pontuar", falou Lacerda.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CHAPECOENSE

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser (Maicon), Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

CHAPECOENSE - Anderson; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Fernando, Max Alves e Giovanni Augusto; Rubens e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).