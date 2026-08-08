São Paulo encerra 'recesso' com reforços à disposição diante do Grêmio

O São Paulo volta a jogar uma partida após 13 dias sem jogos. O time ficou com agenda livre para treinos em meio aos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, já que havia sido eliminado na fase anterior. O retorno é pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, neste sábado, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre.

O cenário é bem diferente em relação ao duelo do primeiro turno. No MorumBis, pela terceira rodada, o São Paulo fez uma de suas melhores partidas na temporada, ainda com o técnico Hernán Crespo, e venceu por 2 a 0. O resultado havia feito o time chegar à liderança do Brasileirão.

Duas mudanças de treinador depois, a equipe paulista é 12ª na tabela e não encanta mais em campo. Para tentar melhorar o desempenho, Dorival Júnior terá à disposição todos os reforços contratados nesta janela de transferências. Foi preciso que o São Paulo quitasse uma dívida com a Lazio, pela contratação de Marcos Antônio, suspendendo o transfer ban que impedia a inscrição de novos atletas.

As novidades são o zagueiro Domingos Duarte, o lateral-esquerdo Iago e o volante Newton. Este último não chegou a ter problemas de regularização por ter sido contratado antes da cobrança do clube italiano.

Duarte foi apresentado na véspera da partida, no CT da Barra Funda. Revelado pelo Sporting, ele carrega experiência do Campeonato Português e de La Liga, em que atuou por Granada e Getafe.

Ainda antes da regularização, Duarte e Iago já treinavam com o elenco. "É verdade que estava parado, mas, em três semanas, dá para recuperar o ritmo. Se jogo ou não, depende do treinador. Posso ajudar com a experiência que tenho, com o espírito de ganhar, de querer sempre mais. É isso que posso agregar ao time dentro das minhas características", disse o zagueiro português.

A chegada dele é vista como providencial para o setor mais frágil do São Paulo. Matheus Doria e Alan Franco deixaram o clube em meio à temporada. Arboleda, que treinava afastado, foi reintegrado e se juntou a Sabino. O elenco ainda tem os garotos Osorio e Isac.

O duelo com o Grêmio não deve ser a estreia de Duarte e Iago como titulares. Newton pode aparecer entre os 11 iniciais. Bobadilla acompanhou a delegação, mas ainda se recupera de dores no joelho direito. Pablo Maia e Danielzinho são outras opções para compor o meio de campo.

GRÊMIO BUSCA ESTABILIDADE

O tricolor gaúcho até entrou em campo no "recesso" são-paulino, mas apenas pela Copa do Brasil. Não houve como impedir, portanto, que o time passasse os últimos 10 dias na zona de rebaixamento do Brasileirão.

A equipe é a 17ª, com 22 pontos. A ingrata posição veio na última rodada, quando o Grêmio teve seu jogo adiado pelo compromisso na repescagem da Sul-Americana. A vitória do Mirassol sobre o Remo colocou os gaúchos no Z-4.

Foi justamente sobre o time do interior paulista que o Grêmio voltou a vencer, o que não havia acontecido após a Copa do Mundo. O resultado garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Agora, o objetivo é fazer com que isso dê ânimo em busca de uma recuperação no Brasileirão. Assim como o São Paulo, o Grêmio tem novidades no elenco, mas que já são realidades e têm se destacado, como o lateral-direito Diego Caito e o zagueiro Wallace.

"Eu acho que, estabilizando o elenco e dando-lhe o corpo que nós quisemos dar, isso não desprestigiaria todos os jogadores que estavam, mas aumentaria o número de soluções dentro do elenco. E isso pode levar-nos a uma estabilização também do nível dos resultados e da produção de jogo", avaliou o técnico Luis Castro.

O croata Filipe Krovinovic ainda não vai estrear neste sábado. Contratado como indicação do treinador português, o meia não teve seu visto de trabalho regularizado a tempo da partida.

FICHA TÉCNICA

GRÊMO X SÃO PAULO

GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell; Pablo Maia (Newton), Bobadilla (Danielzinho) e Marcos Antônio; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre.