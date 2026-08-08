Duelos diretos movimentam a 21ª rodada da Série B do Brasileiro

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor neste sábado com dois confrontos diretos cruciais. As partidas movimentam tanto a parte de cima da classificação quanto a luta desesperada contra o rebaixamento, prometendo esquentar as disputas pelo acesso e pela permanência.

A programação do dia começa às 16h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, onde o Vila Nova-GO enfrenta o Sport. Com 34 pontos, a equipe goiana joga para se consolidar na faixa do G-6, enquanto o time pernambucano, que acumula 29, busca os três pontos fora de casa para encostar no grupo de classificação.

Mais tarde, às 18h30, é a vez de Botafogo-SP e América-MG medirem forças na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). Com 24 pontos, o time paulista precisa da vitória para se distanciar do perigo da zona de rebaixamento. Do outro lado, com 11, os goianos tentam reagir em busca do milagre para evitar a queda.

A rodada segue no domingo, com mais quatro jogos. A partir das 11h, Athletic-MG e Criciúma se enfrentam na Arena Sicredi. Já às 16h, Novorizontino e Juventude medem forças no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no mesmo horário de Náutico e Atlético-GO, nos Aflitos. Logo depois, às 18h, o Cuiabá recebe o Fortaleza, na Arena Pantanal.

O encerramento da 21ª rodada ocorre entre a noite de segunda e terça-feira com partidas isoladas. Na segunda-feira, o Goiás recebe o Londrina no Hailé Pinheiro, às 19h30. No mesmo horário do dia seguinte, terça-feira, Avaí e CRB fecham os trabalhos da rodada em duelo marcado para a Ressacada, em Florianópolis (SC).