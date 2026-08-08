Arsenal oficializa a contratação de Bruno Guimarães

Após semanas de negociações, o Arsenal anunciou neste sábado (08) a contratação do meia Bruno Guimarães. O brasileiro estava no Newcastle há cinco temporadas e assinou por quatro anos com o atual campeão da Premier League. A equipe não confirmou os valores, mas segundo informações da imprensa europeia, a transação gira em torno de 75 milhões de libras (aproximadamente R$ 514 milhões).

Em sua chegada ao time londrino, Guimarães destacou a vontade de conquistar títulos. "Estou muito animado". "Estou num momento da minha vida em que preciso de um desafio como este. Quero ganhar troféus, quero fazer história e acho que estou no lugar certo para isso. Estou muito ansioso para começar."

"É incrível o que eu já conquistei, mas quero mais. Quero vencer pelo Arsenal. Quero ganhar mais troféus na minha carreira e acho que estou no momento certo, no auge, aos 28 anos".

Assim como fez em outras equipes, Bruno Guimarães escolheu a camisa 39, em uma homenagem ao seu pai, taxista do Rio de Janeiro, que utilizava o veículo com o mesmo prefixo. Nas primeiras declarações com o novo escudo, o meia afirmou que tem inspiração em outro ídolo brasileiro do Arsenal.

"Gilberto Silva. Eu o adoro como jogador". "Já tive a oportunidade de conversar com Gilberto Silva antes. Espero poder seguir seus passos aqui e me tornar um dos grandes jogadores da história do Arsenal".

O meia de 28 anos chega ao Arsenal com a missão de defender o título da Premier League, conquistado na última temporada após um jejum de mais de duas décadas. Além disso, o clube tenta levar a Champions League pela primeira vez em sua história e bateu na trave na edição anterior após derrota para o Paris Saint-Germain nos pênaltis.

Bruno Guimarães atua na Inglaterra há cinco temporadas e conseguiu a maior sequência no profissional pelo Newcastle. Por lá foram 195 partidas, 31 gols anotados e a conquista da Copa da Liga Inglesa, em 2024/25. O bom futebol rendeu espaço na seleção brasileira e o meia é um dos principais nomes de Carlo Ancelotti para o próximo ciclo.