Pai de Messi foi internado antes da Copa; relembre choro do craque por 'dias difíceis'

A morte de Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, aos 68 anos, nesta sexta-feira (7), faz lembrar um dos momentos mais marcantes do camisa 10 na Copa do Mundo de 2026. Ainda durante o torneio, o argentino revelou que atravessava um período difícil por causa da saúde do pai.

Na estreia da Argentina, na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, Messi se emocionou após marcar o primeiro gol da partida. Depois do jogo, o atacante explicou que as lágrimas não tinham relação com o futebol.

"Foi algo completamente alheio ao futebol. Passei por alguns dias difíceis", afirmou.

Na mesma entrevista, o camisa 10 agradeceu o apoio recebido durante aquele momento delicado. "Sou grato a toda a delegação e aos meus companheiros de equipe, porque eles sempre estiveram ao meu lado, me dando muita força para me ajudar a superar isso", completou.

Dias depois, a família confirmou que Jorge Messi enfrentava um problema de saúde e informou, por meio de um comunicado, que ele seguia em recuperação, apesar da complexidade do quadro clínico.

Jorge Messi morreu na noite de sexta-feira (7), em Rosário, na Argentina. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Infobae. Pai de Lionel Messi, ele esteve ao lado do craque durante toda a carreira, acompanhando de perto sua trajetória desde os primeiros passos no futebol até a conquista do posto de um dos maiores jogadores da história.