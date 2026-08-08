River Plate confirma acerto com Thiago Almada, ex-alvo do Flamengo

O meio-campista Thiago Almada está a caminho do River Plate. Por meio de nota divulgada nas redes sociais, o gigante argentino confirmou o acerto com o jogador de 25 anos, que retorna à América do Sul após passagens rápidas por Lyon e Atlético de Madrid. O clube não divulgou os valores da transação.





"O River Plate chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a transferência definitiva do jogador Thiago Almada".





"O jogador viajará para o país nas próximas horas para se juntar à equipe".





Segundo informações da imprensa espanhola, o River Plate desembolsou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 117 milhões) para adquirir o atleta. O time de Buenos Aires superou a concorrência do Flamengo. O clube carioca fez uma proposta semelhante ao jogador, mas o negócio não foi concretizado após semanas de conversas.





Almada foi revelado nas categorias de base do Vélez Sarsfield e rapidamente foi negociado com o Atlanta United, da Major League Soccer (MLS). Mesmo longe dos holofotes, foi lembrado por Lionel Scaloni na convocação da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e fez parte do elenco campeão mundial, entrando em uma partida.





Em 2024, o Botafogo desembolsou 25 milhões de euros (na época R$ 137 milhões) para contratar o meio-campista. Ele ficou poucos meses na equipe, mas o suficiente para entrar na história, conquistando o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Foram 26 partidas, três gols anotados e duas assistências.





Posteriormente, vestiu as camisas do Lyon e Atlético de Madrid, onde não conseguiu o mesmo desempenho. Ele fez parte do elenco da Argentina na Copa do Mundo de 2026 e participou de cinco partidas, sendo três na equipe titular.