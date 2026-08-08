Sport vence Vila Nova, encerra jejum e se aproxima do G-6 da Série B

O Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0 na tarde deste sábado, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória rubro-negra foi marcado pelo atacante Chrystian Barletta, logo nos minutos iniciais do confronto.

Com o resultado, o time pernambucano encerrou um jejum de nove partidas sem vencer na competição e demonstrou superioridade tática ao longo do compromisso. Os goianos, por sua vez, encontraram dificuldades na criação de jogadas ofensivas e não conseguiram aproveitar o fator casa para somar pontos.

Com o triunfo, o Sport chegou aos 32 pontos e assumiu momentaneamente a sétima colocação do campeonato na abertura da rodada. Já o Vila Nova permanece com 34 pontos, figurando na quinta posição.

Na próxima rodada, a equipe pernambucana recebe o Londrina na sexta-feira (14), às 20h30, na Ilha do Retiro. No sábado (15), às 16h, o time goiano disputa o clássico contra o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.

O Sport iniciou a partida com ritmo acelerado e impondo domínio no setor de meio-campo. A postura ofensiva deu resultado rapidamente: aos cinco minutos, Chrystian Barletta aproveitou recuperação de bola na intermediária e finalizou por cobertura para abrir o placar. O Vila Nova tentou responder aos 19 minutos em chute de fora da área com Janderson, mas viu os visitantes continuarem mais perigosos na transição rápida.

A equipe pernambucana manteve o controle do jogo e criou boas oportunidades para ampliar com Perotti, Diego Hernández e Clayson, parando em intervenções do goleiro Helton Leite. O Tigre só voltou a assustar nos acréscimos da primeira etapa, quando Higor arriscou de longa distância e exigiu defesa importante de Thiago Couto no canto, garantindo a vantagem rubro-negra antes do intervalo.

No segundo tempo, o Vila Nova adotou uma postura mais agressiva e adiantou suas linhas em busca do empate. A pressão inicial resultou em chance perigosa aos 11 minutos em cobrança de falta direta de Marquinhos Gabriel, espalmada por Thiago Couto, e em arremate desviado de Janderson dentro da área aos 19 minutos. O Sport respondeu no contra-ataque aos 15 minutos em finalização forte do lateral Felipinho.

Na reta final do confronto, o time da casa intensificou as investidas na área adversária com cruzamentos e jogadas de área. Aos 25 minutos, a zaga rubro-negra cortou passe decisivo para Dellatorre perto da linha do gol e, pouco depois, o próprio atacante tentou surpreender em chute do meio-campo que passou sobre o travessão. O sistema defensivo do Sport sustentou a pressão até os apitos finais para assegurar o resultado positivo fora de casa.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 X 1 SPORT

VILA NOVA - Helton Leite; Nathan Camargo (Hayner), Breno Bora, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat) e Higor; Higor Meritão (Dudu), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino (Dellatorre), André Luís (Janderson) e Emerson Urso. Técnico Guto Ferreira

SPORT - Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández (Dudu Teodora); Chrystian Barletta, Perotti e Clayson (Marlon Douglas). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL: Barletta, aos seis minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB).

CARTÕES AMARELOS: Higor (VIL); Thiago Couto, Augusto Pucci, Dudu Teodora e Marlon Douglas.

PÚBLICO: 9.738 pagantes (10.000 presentes).

RENDA: R$ 250.275,00.

LOCAL: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).