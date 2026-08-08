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Esportes

Rayssa Leal torce o pé em treino no Rio, mas confirma participação no SLS Takeover

Depois do tombo, a brasileira foi aos vestiários e retornou posteriormente ao local

Rayssa Leal em ação no Mundial de Skate Street, no último mês de março
Rayssa Leal em ação no Mundial de Skate Street, no último mês de março -

Rayssa Leal sofreu uma queda durante o treino para o SLS Rio Takeover, neste sábado, no Maracanãzinho, e deixou a área de competição mancando. A skatista torceu o pé direito, mas o incidente não deve tirá-la da disputa marcada para domingo. 

Depois do tombo, a brasileira foi aos vestiários e retornou posteriormente ao local. Mesmo com sinais de desconforto, ela chegou a dançar na área de competição. A previsão é de que Rayssa seja avaliada antes da prova. 

O episódio ocorreu justamente na preparação para uma competição que tem significado especial para a atleta. O Rio de Janeiro foi palco da primeira participação de Rayssa em uma etapa da SLS, em 2019. Agora, aos 18 anos, ela retorna à cidade para disputar o evento no Maracanãzinho. 

"Pouca gente sabe, mas competi na SLS pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 2019. Foi algo muito especial. Fico, então, feliz por voltar e competir de novo, muito mais madura. Estou me tornando uma jovem adulta", afirmou Rayssa antes da competição. 

A brasileira também destacou a oportunidade de disputar uma competição de skate em uma arena tradicional. "Sei que o Maracanãzinho é um lugar histórico. É uma oportunidade única que o skate está tendo. Espero que consigamos cada vez mais frequentar essas arenas e levar o nosso esporte a espaços importantes", disse. 

Rayssa chega ao evento como uma das principais atrações da disputa feminina. Dona de duas medalhas olímpicas e tetracampeã do Super Crown, ela venceu a etapa de abertura da temporada da SLS, em Sydney. No Rio, terá pela frente Gabriela Mazetto, Funa Nakayama, Momiji Nishiya, Aoi Uemura e Daniela Terol.

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