Dorival lamenta nova virada sofrida pelo São Paulo: 'Momento muito difícil'

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, admitiu após a derrota, de virada, por 2 a 1 para o Grêmio em Porto Alegre neste sábado a preocupação com os erros defensivos do time e afirmou seus atletas têm deixado escapar pontos importantes no Brasileirão.

"O São Paulo tem feito bons jogos, criando oportunidades, mas, infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil, em que não estamos conseguindo sustentar os resultados", afirmou Dorival. "Isso é o que nos preocupa, porque já é o segundo jogo com a mesma característica", completou ele, relembrando o "apagão de 5 minutos" na derrota, por 2 a 1, também de virada, para o Athletico-PR.

O resultado na Arena do Grêmio fez o São Paulo chegar a oito jogos consecutivos sem vitória no Brasileirão. O time, que no início do campeonato chegou a disputar a liderança, tem agora 26 pontos e ocupa apenas a 12ª colocação.

"Infelizmente detalhes nos tiram aquilo que poderia ser o início de uma recuperação há algumas rodadas", afirmou o técnico. "Estamos tomando gols que são jogadas em que o adversário se aproveita de uma fragilidade do que propriamente cria. Isso é que tem nos preocupado. São situações que se repetem, por mais que se treine."

Dorival afirmou que o São Paulo vem repetindo erros com frequência. "A equipe não deixa de criar, não deixa de buscar, não deixa de ter posse de bola, não deixa de jogar com intensidade e força. Só que, no momento de finalizar, nas conclusões das jogadas e nos momentos decisivos das partidas, acabamos tendo muita dificuldade", completou.

O treinador tenta agora corrigir essas falhas contra o Bolívar na terça-feira pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A definição da vaga no torneio continental é no dia 18, no MorumBis.