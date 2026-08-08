Botafogo-SP vence, se afasta do Z-4 e afunda América-MG na Série B

O Botafogo-SP venceu o América-MG de virada por 2 a 1 na noite deste sábado (8), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás no placar, a equipe paulista reagiu na etapa final e construiu a vitória com gols de Badaró e um gol contra de Filipe Dahora, enquanto Elizari marcou para os visitantes.

O resultado garantiu três pontos fundamentais para o time paulista na tentativa de se afastar do Z-4, em um duelo marcado pelo domínio de ações dos donos da casa. Do outro lado, o Coelho não sustentou a vantagem obtida no início do segundo tempo e acabou punido por falhas defensivas em momentos decisivos.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 27 pontos e subiu para a 13ª colocação. Já o América-MG permanece em situação delicada, ocupando o 19º lugar, com 11 pontos, à frente apenas da lanterna Ponte Preta.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o São Bernardo na sexta-feira (14), às 19h30, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O América-MG volta a campo no domingo (16), às 18h30, quando recebe o Athletic-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O primeiro tempo teve o Botafogo impondo forte pressão ofensiva e controlando a posse de bola. Logo aos cinco minutos, Wallace roubou a bola no campo de ataque, e, aos dez, Hygor teve a melhor oportunidade da etapa inicial ao finalizar travado após cruzamento de Morelli. Apesar do volume de jogo e de frequentes chutes interceptados pela zaga mineira, o time da casa pecou na precisão das finalizações.

O América adotou uma postura mais recuada, focando no combate defensivo e encontrando dificuldades para criar jogadas no ataque. Sem conseguir acionar seus atacantes com clareza, a equipe visitante praticamente não ameaçou a meta defendida por Victor Souza nos primeiros 45 minutos.

A etapa final começou movimentada e ganhou efetividade logo nos minutos iniciais. Aos nove minutos, o América-MG aproveitou uma sequência de falhas na saída de bola da defesa paulista para abrir o placar com Elizari, após recuperação de Guilherme Parede. A reação do Botafogo-SP foi imediata. Aos 16 minutos, em cobrança de falta de Gava, o zagueiro Badaró subiu mais que a marcação no seu primeiro toque na bola para deixar tudo igual.

Com o empate, os donos da casa mantiveram o ritmo ofensivo e buscaram a virada aproveitando as jogadas de linha de fundo. A pressão funcionou aos 25 minutos, quando Zé Hugo cruzou forte para a área e o lateral Filipe Dahora, ao tentar cortar a trajetória, acabou desviando contra o próprio patrimônio. Em vantagem, o Tricolor administrou a posse de bola e segurou o placar até o apito final.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 1 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO-SP - Vitor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson (Badaró), Wallace e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Rafael Gava (Marco Antônio); Zé Hugo, Hygor (Arthur Caíke) e Wesley Santos (Jefferson Nem). Técnico: Cláudio Tencati.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Filipe Dahora (Willian Bigode), Manoel, Luca Sosa e Dalbert (Ostchega); Felipe Amaral (Jorge Jiménez), Yago Souza e Elizari (Eduardo Person); Paulo Victor, Guilherme Parede (Rodrigo Piñeiro) e Gabriel Barros (Mastriani). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS: Elizari, aos 10, Hebert, aos 17, e Filipe Dahora, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS: Jefferson Nem (Botafogo); Eduardo Person e Rodrigo Piñeiro (América).

PÚBLICO: 2.938 torcedores.

RENDA: R$ 71.320,00.

LOCAL: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).