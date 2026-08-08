Jadson, ex-Corinthians, é preso por violência doméstica contra a mulher no Paraná

O ex-jogador de futebol Jadson foi preso neste sábado por suspeita de ter violência doméstica contra a esposa na cidade de Cambé, no norte do Paraná. O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Jadson. As informações foram publicadas primeiramente pelo site ge.globo e confirmadas pelo Estadão.

De acordo com a esposa de Jadson, o ex-atleta a teria agarrado pelo pescoço durante uma discussão. A equipe da polícia que atendeu o caso constatou que a mulher apresentava marcas na região mencionada, conforme o boletim de ocorrência. Jadson foi indiciado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

A mulher relatou que os dois teriam tido uma discussão na noite de sexta-feira. Neste sábado, teriam voltado a ter uma briga e Jadson teria agarrado o pescoço dela e tentado enforcá-la. Segundo ela, não seria a primeira vez que ele a teria agredido fisicamente.

Ouvido pela Polícia Civil, Jadson negou em depoimento que tenha cometido as agressões e afirmou que seria apenas "uma briga de marido e mulher, mas faz parte". Ele foi preso em flagrante na Cadeia Pública de Cambé.

"A vítima foi ouvida, relatou os fatos que teria sido agredida, em razão da violência doméstica, no âmbito familiar. O autor foi interrogado e autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Ela relatou que houve outras ocasiões (de violência), mas não tinha registrado boletim" afirmou o delegado Ernandes Alves ao canal paranaense RPC.