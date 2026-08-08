Gustavo Gómez segue fora contra o Inter e Palmeiras espera retorno na Libertadores

O Palmeiras encerrou neste sábado os preparativos para enfrentar o Internacional sem Gustavo Gómez. O capitão ainda está em recuperação de uma lesão na coxa direita e não foi integrado aos trabalhos com o restante do elenco.

Gómez realizou atividades no campo, mas seguiu uma programação individualizada, sob supervisão dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. A comissão técnica não conta com o paraguaio para o compromisso deste domingo.

A expectativa no clube é de que o zagueiro avance na recuperação e possa ficar à disposição de Abel Ferreira no duelo contra o Cerro Porteño, no meio da próxima semana, pela Libertadores. O Palmeiras, inclusive, atualizou sua lista de inscritos para a competição.

Para o jogo com o Internacional, a principal novidade na defesa deve ser Barboza. O zagueiro participou normalmente do treinamento deste sábado, incluindo o trabalho de bolas paradas, e volta a ser opção após ficar fora da partida contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil.

A atividade deste sábado também teve trabalhos táticos e de posicionamento antes do exercício de bolas paradas. O elenco encerrou a preparação em clima descontraído, com um recreativo no gramado após as orientações da comissão técnica.