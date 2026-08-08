Coritiba bate a lanterna Chapecoense e vence a primeira pós Copa do Mundo

Depois de quatro jogos e pouco mais de dois meses sem vencer , o Coritiba se reencontrou com as vitórias na temporada. Diante da torcida, fez o dever de casa no estádio Couto Pereira e superou a lanterna Chapecoense pelo placar de 2 a 1, neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com gols de Tiago Cóser e Pedro Rocha, foi a primeira vitória do Coritiba após a pausa para a Copa do Mundo. O resultado fez o time chegar a 30 pontos, aparecendo de momento na primeira página da tabela e próximo à zona de classificação para a pré-Libertadores. Do outro lado, a Chapecoense não vence desde a primeira rodada, quando bateu o Santos. De lá pra cá, foram 13 derrotas e sete empates, amargando a última colocação com 10 pontos e caminhando à passos largos para a Série B de 2027.
O Coritiba agora terá a semana cheia para se preparar para o duelo diante do São Paulo, no próximo sábado, às 21h, no Morumbis, na capital paulista. Já a Chapecoense atua no dia seguinte, no domingo, às 11h, quando recebe o Bahia na Arena Condá, em Chapecó (SC).
O duelo começou morno, com as duas equipes pouco inspiradas. O Coritiba até tinha um pouco mais de posse de bola, mas não traduzia em efetividade. O time até tentou explorar o jogo aéreo, porém sem levar qualquer perigo ao gol adversário. Enquanto isso, a Chapecoense era totalmente inoperante no ataque, praticamente não passava no meio de campo.
A situação mudou depois dos 30 minutos, quando enfim a bola parada surtiu efeito. Josué cobrou escanteio e Tiago Cóser testou para abrir o placar. O gol deu certa tranquilidade aos donos da casa, porém viu Josué, seu principal armador, sair lesionado. Na reta final, Jacy, também de cabeça, chegou a ampliar. Na comemoração, ao pular a placa de publicidade, caiu feio nas escadas que dão acesso ao vestiário. O que não valeu de nada, já que o gol foi anulado por impedimento.
O Coritiba estava com a bruxa solta. Ocampo, que substituiu Josué, e Jacy, saíram lesionados. A entrada de Vini Paulista deu mais velocidade ao time nos contra-ataques. Em uma delas, o atacante saiu do meio de campo e carimbou a trave. A Chapecoense seguiu sem levar muito perigo. Na primeira jogada que conseguiu organizar, viu o tento de Rubens ser anulado por impedimento.
O lance animou o time catarinense, que passou a ser superior na posse da bola e ocupar o campo de ataque. Ganhando terreno, foi trocando passes buscando espaço. Kevin Ramírez levou perigo de cabeça. Quando estava encurralado e com a torcida perdendo a paciência, o Coritiba reagiu, armou o contra-ataque com Lavega que cruzou rasteiro para Pedro Rocha ampliar aos 37. Nos acréscimos, a Chapecoense diminuiu com Kevin Ramírez, mas já era tarde demais.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 2 X 1 CHAPECOENSE
CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy (Rodrigo Melo) e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué (Ocampo)(Vini Paulista); Lavega, Pedro Rocha (Maicon) e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.
CHAPECOENSE - Anderson; Everton, Kauan, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco); Camilo (Ênio), Bruno Matias e Max (Túlio Eduardo); Rubens (Franco Rossi), Giovanni Augusto e Marcinho (Kevin Ramírez). Técnico: Rafael Lacerda.
GOLS - Tiago Cóser, aos 30 minutos do primeiro tempo. Pedro Rocha, aos 37, Kevin Ramírez aos 48 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).
CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo e Rubens.
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).