Palmeiras recebe Inter e busca voltar a vencer em casa para manter folga na ponta do Brasileiro

Garantida a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras volta a ter compromisso pelo Brasileirão. O líder da competição recebe o Inter neste domingo, no Nubank Parque. A bola rola às 16h na arena palmeirense, cujo processo de troca de identidade visual está perto de terminar depois do banco digital substituir a seguradora Allianz.

O Palmeiras faz sua melhor campanha na história do Brasileirão de pontos corridos. São 47 pontos em 21 partidas e 74,6% de aproveitamento. Seu principal concorrente pela taça no momento é o Flamengo, vice-líder com oito pontos a menos.

O retrospecto recente do Palmeiras como mandante é positivo, embora a equipe tenha perdido a última partida em casa no torneio para o Atlético Mineiro por 2 a 1. O plano, portanto, é voltar a vencer no Nubank Parque.

O Palmeiras está invicto há quatro jogos contra o Internacional, sendo três vitórias seguidas. "Estou muito feliz com o que a gente vem fazendo durante este ano, eu acho que consequentemente isso traz o carinho, traz o apoio da nossa torcida, ainda mais jogando dentro da nossa casa. Tenho certeza de que a torcida vai ajudar a gente, como sempre faz, a sair desse jogo com resultado positivo", afirmou o volante Lucas Evangelista.

Embora ele seja reserva, é o atleta do elenco com a maior sequência de partidas atualmente. São 15 jogos consecutivos em campo. "Eu nem sabia dessa estatística. Fico feliz porque mostra a confiança que o Abel e a sua comissão têm em mim, pelo trabalho que eu venho fazendo todos os dias, seja durante os treinamentos, seja nos jogos que eu venho entrando".

Os desfalques são Paulinho e Khellven, ambos com lesão muscular na coxa direita, a mesma contusão que tirou Gustavo Gómez dos últimos partidas. A recuperação do zagueiro e capitão da equipe avançou, porém, e existe a expectativa de que ele volte a jogar em breve.

Seu parceiro de zaga, Alexander Barboza, foi preservado da última partida por causa de um trauma no pé. Ele participou dos últimos treinamentos e deve ser titular diante do Inter.

O Inter tem 22 pontos e sua disputa é para não ser rebaixado. Desde que o Brasileirão foi retomado, o time gaúcho ainda não venceu. Perde para Cruzeiro e Athletico-PR e empatou com o Flamengo em casa. Mas a semana foi positiva graças à classificação na Copa do Brasil, deixando o Corinthians pelo caminho.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INTER

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Emi Martínez, Barboza e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas e Piquerez; Arias, Mauricio e Flaco López (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Paulinho, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).