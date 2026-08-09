Flamengo pega o Vitória no Maracanã para quebrar jejum e encostar no Palmeiras

O Flamengo tem a oportunidade de voltar a vencer neste domingo, quando recebe o Vitória, às 19h30, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de sua torcida quer encerrar a sequência sem triunfos para seguir na perseguição ao líder Palmeiras. A diferença entre eles é de oito pontos - 47 a 39 - embora o time carioca ainda tenha um jogo atrasado para fazer diante do Mirassol.

Sem compromissos pela Copa do Brasil durante a semana, o técnico Leonardo Jardim teve tempo para intensificar os treinamentos e fazer ajustes. Mesmo pressionado após dois empates consecutivos por 1 a 1, diante de São Paulo e Internacional, o Flamengo aposta na força da sua torcida para retomar a confiança.

O técnico deve promover mudanças em relação ao time que empatou com o Internacional. O zagueiro Léo Ortiz e o atacante Gonzalo Plata, que voltaram aos treinos após período no departamento médico, podem substituir, respectivamente, Vitão e Carrascal. O volante Erick Pulgar, reserva diante dos gaúchos, deve entrar no lugar de Evertton Araújo.

A comissão técnica deve contar com um reforço importante no banco de reservas. O meia Lucas Paquetá está liberado após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda sofrida durante a Copa do Mundo. Ele deve ficar no banco e entrar durante o jogo para ganhar 'minutagem'.

Leonardo Jardim analisou o atual momento do time na temporada e afirmou que os resultados preocupam, mas segue focado na recuperação para a sequência da temporada.

"Com certeza os resultados preocupam. Sabemos que tudo o que não seja uma vitória, para este grupo, tem peso. Será um campeonato extremamente competitivo e acreditamos que estaremos sempre na disputa, mas não podemos perder pontos para não deixar que o nosso rival (Palmeiras) abra distância, porque o nosso objetivo é revalidar o título de campeão", comentou.

O atacante Luiz Araújo está em tratamento de uma lesão no joelho direito e fica fora. Mas pode estar à disposição para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, pela Libertadores.

O Vitória chega embalado após uma classificação histórica às quartas de final da Copa do Brasil. Na última quinta-feira goleou o Athletico-PR por 4 a 0, no Barradão, revertendo a desvantagem de 2 a 0 sofrida no jogo de ida. O curioso é que foi o Vitória quem eliminou o Flamengo da Copa do Brasil na fase anterior. O time baiano perdeu no Rio por 2 a 1, mas venceu por 2 a 0 no Barradão, fechando o placar agregado em 3 a 2. Agora, o time baiano tenta aproveitar o bom momento para somar pontos importantes no Brasileirão e se afastar da zona de rebaixamento.

O volante Emmanuel Martínez está de volta após cumprir suspensão na Copa do Brasil. O argentino é importante no elenco comandado por Jair Ventura e vive a expectativa de começar jogando, formando a dupla de volantes com Baralhas.

Mas há problemas no setor defensivo. Os zagueiros Cacá e Luan Cândido foram expulsos na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras e são desfalques. Para driblar a situação, Jair Ventura deve escalar Fabiano Souza na lateral-direita, improvisar Caíque na zaga ao lado de Brítez. Além disso, Ramon segue na lateral-esquerda.

O meia Tomás Pochettino volta a ser opção após ser desfalque na Copa do Brasil. Fora da lista de inscritos no torneio eliminatório nacional, o jogador pode atuar no Brasileirão e deve começar no banco de reservas.

Jair Ventura valorizou a classificação na Copa do Brasil, que aumenta a confiança para os próximos desafios. O treinador destacou a postura e a dedicação do elenco para seguir em busca de bons resultados.

"A classificação é mérito dos atletas, eles são os protagonistas do jogo e mereceram. Quando as coisas não dão certo, não é porque a gente está de sacanagem. Os tapas nas costas dos triunfos não me mudam, vou ser sempre o mesmo treinador. Os triunfos são só alívios, daqui a pouco já tem o Flamengo. A gente não tem que mostrar nada para ninguém. Temos que mostrar para quem acredita na gente", disse Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VITÓRIA

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez, Caíque e Ramon; Emmanuel Martínez, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Renê e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).