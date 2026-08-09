Vasco leva a confiança até Salvador na esperança de superar o Bahia na Fonte Nova

Animado após avançar na Copa do Brasil, o Vasco pega o Bahia neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne times em momentos distintos na tabela. Enquanto o tricolor baiano, com 32 pontos, quer aproveitar o fator casa para seguir na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o cruzmaltino carioca, com 21 pontos, tenta surpreender fora de casa para iniciar sua reação e deixar a zona de rebaixamento.

O Vasco chega embalado após uma das melhores atuações da temporada. No meio de semana, venceu o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e ganhou ainda mais confiança sob o comando de Pedro Emanuel. Agora, busca transformar o bom momento em uma sequência positiva também no Brasileirão.

Já o Bahia teve a semana inteira de preparação para a sequência do Brasileiro. O técnico Rogério Ceni aproveitou o período para ajustar a equipe, que tenta encerrar uma sequência de três empates consecutivos.

Diante de sua torcida, aposta na força da Arena Fonte Nova para voltar a vencer e seguir firme na luta pelas primeiras posições da competição.

O atacante Nuno Moreira não está à disposição de Pedro Emanuel. Um dos homens de confiança do comandante, o jogador cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Adson é o favorito para substituir o português e formar o trio de ataque com Andrés Gómez e Brenner.

Questionado pela torcida vascaína ao longo da temporada, o volante Tchê Tchê deve seguir entre os titulares. Ele enfrenta a concorrência do jovem Cauan Barros, mas vem se destacando desde a chegada do treinador e pode ganhar mais uma oportunidade.

Com exceção da saída de Nuno, o técnico deve optar pela manutenção do time que venceu o clássico. Emanuel fez questão de enaltecer a postura combativa e o poder de reação do elenco na busca pelo triunfo no Maracanã.

"O grande mérito desta mudança é dos jogadores. Fizemos algumas alterações contra o Fluminense e todos estavam preparados. Mérito dos jogadores pela forma que trabalham diariamente. Tudo começa por eles acreditarem neles próprios, não é? Acreditarem na qualidade deles, naquilo que podem fazer. Acho que isso fez a diferença para o espírito que nós estamos sentindo na equipe", comentou.

O volante Matheus Carvalho se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e não está à disposição da comissão técnica.

O Bahia conta com dois reforços importantes para o sistema defensivo: David Duarte e Zé Guilherme estão liberados após cumprirem suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. O primeiro deve assumir a titularidade na defesa no lugar de Marcos Victor, enquanto o segundo fica na reserva, já que Luciano Juba voltou ao time titular da lateral esquerda na última rodada.

O volante Erick, desfalque nos últimos jogos, voltou a treinar após se recuperar de uma infecção no pé e deve aumentar as opções da comissão técnica no banco de reservas. Aumentando a lista de novidades, o zagueiro espanhol Marco Moreno pode ser relacionado pela primeira vez.

Em contrapartida, o atacante Erick Pulga cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, abrindo espaço para Sanabria ganhar uma oportunidade no ataque. Michel Araújo e o promissor Kauê Furquim também estão entre as opções disponíveis.

O técnico Rogério Ceni destacou que o grupo segue preparação intensa para voltar ao caminho dos triunfos visando defender sua posição na briga por vaga na próxima edição da próxima Libertadores.

"Precisamos pontuar contra o Vasco, pois são muitos times na briga na parte de cima da tabela. Tivemos um bom período de treinamento antes para um jogo que é inegociável vencer se a gente quiser continuar brigando como foi nos últimos dois anos", comentou.

O meia Everton Ribeiro se recupera de um processo de infiltração na coluna e não está à disposição para encarar o Vasco. Ele não tem previsão de volta.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X VASCO

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Alejo Véliz e Sanabria (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Tchê Tchê, Jair e Thiago Mendes; Adson, Brenner e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).