Embalado, Cruzeiro recebe o Mirassol de olho no G-6 do Brasileirão

Com sua vaga garantida nas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro vira a chave e enfrenta o Mirassol neste domingo, às 11h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, com mais de 44 mil torcedores aguardados para empurrar a Raposa em mais um compromisso importante na luta pelas primeiras posições da tabela.

Vivendo bom momento na temporada, o Cruzeiro chega embalado após vencer o Coritiba por 1 a 0 pelo Brasileirão e garantir classificação na Copa do Brasil diante da Chapecoense. A sequência positiva fez a equipe mineira subir na classificação, iniciando a rodada na sétima colocação, com 30 pontos, cada vez mais próxima da zona de classificação para a Libertadores.

O duelo também pode marcar a estreia de um dos reforços anunciados pelo clube. Wesley Teixeira já teve o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar. Outra novidade é o atacante uruguaio Lucho Rodríguez, apresentado oficialmente na última sexta-feira. Apesar de afirmar estar em boas condições físicas, sua utilização dependerá da regularização da documentação.

Para a partida, o técnico Artur Jorge terá um desfalque importante. O volante Matheus Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Coritiba e cumprirá suspensão automática. Em contrapartida, o lateral-direito Fagner retorna após cumprir suspensão e será opção.

"Sabemos da importância de jogar no Mineirão diante da nossa torcida. O grupo vem crescendo na competição, mas precisamos manter os pés no chão. O Mirassol é um time organizado e vai exigir concentração durante os 90 minutos. Queremos impor nosso ritmo desde o início para buscar mais uma vitória", disse Artur Jorge.

Do outro lado, o Mirassol tenta manter a recuperação na competição. Após a vitória sobre o Remo por 2 a 1 na última rodada, chegou aos 23 pontos e saiu da zona de queda, mantendo uma vantagem sobre os times ameaçados.

Na Copa do Brasil, porém, o clube acabou eliminado pelo Grêmio, ao perder por 1 a 0, em Porto Alegre (RS).

O técnico Rafael Guanaes terá problemas para escalar sua equipe. A principal dúvida está no gol, porque o titular Walter sentiu uma lesão na perna esquerda ainda no primeiro jogo contra o Grêmio pela Copa do Basil e nem participou do jogo de volta. Ele foi substituído por Alex Muralha, que não foi bem, abrindo a perspectiva de Thomazela, terceiro goleiro, ser aproveitado. Isso, claro, se Walter for vetado pelos médicos.

Além disso, o atacante Negueba segue em tratamento de lesão e está fora dos planos. Outro desfalque é Aldo Filho, que continua em recuperação de um problema muscular.

"Enfrentar o Cruzeiro no Mineirão é sempre um grande desafio, mas nossa equipe já mostrou que consegue competir contra qualquer adversário. Precisamos ser consistentes defensivamente e aproveitar as oportunidades que surgirem no ataque. Sabemos da dificuldade, mas viemos em busca de um resultado positivo", disse Guanaes.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X MIRASSOL

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson, Keny Arroyo, Matheus Pereira e Felipe Morais; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel e Reinaldo; Denílson, Japa e Eduardo; Gustavo Mosquito, Bruno Santos e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).