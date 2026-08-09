Corinthians busca reabilitação diante do Bragantino no Brasileiro após queda na Copa do Brasil

Recolhendo os cacos da eliminação para o Internacional na Copa do Brasil, o Corinthians concentra as forças no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time comandado por Fernando Diniz busca se reabilitar na temporada diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada.
A queda nas oitavas de final veio mesmo após a vitória por 2 a 1 no jogo de volta, insuficiente para reverter a desvantagem no placar agregado. Agora, com 29 pontos, o Corinthians tenta dar uma resposta e se aproximar do pelotão de cima da tabela.
A partida pode ser considerada um confronto direto, já que o Bragantino soma dois pontos a mais (31) e também busca encostar no G-5, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time do técnico Vagner Mancini chega para o confronto embalado pela vitória sobre o Sporting Cristal, por 1 a 0, que garantiu o clube nas oitavas da Sul-Americana.
O duelo com o Corinthians será o primeiro compromisso do Bragantino em 11 dias. Isso porque a equipe teve seu jogo contra o Atlético-MG, pela 21ª rodada, adiado pela CBF justamente por causa do calendário da Sul-Americana.
As equipes chegam com campanhas semelhantes. O Corinthians está invicto há seis partidas no Brasileirão, enquanto o Bragantino não perde há cinco. Apesar disso, ambos vêm de dois empates consecutivos, e o último compromisso de cada um terminou em 0 a 0.
Ainda não será desta vez que a comissão técnica poderá contar com Yuri Alberto. O camisa 9, que sofreu lesão grau 2 na coxa direita, está sendo preparado para estar à disposição na partida de volta contra o Rosário Central, pelas oitavas de final da Libertadores, no dia 20 de agosto. O confronto de ida acontece na próxima quinta-feira, 13. A tendência é o atacante também ficar fora do confronto com o Cruzeiro na rodada seguinte do Brasileirão.
Fernando Diniz ainda está no aguardo da renovação de contrato com Memphis Depay. O atacante holandês de 32 anos chegou a um consenso com a diretoria pela permanência, mas a discussão sobre os termos contratuais se arrastou e a pressão política de uma ala do clube que discorda da extensão do vínculo atrasaram o negócio.
Assim, a tendência é que Diniz escale novamente uma dupla de ataque formada por Kaio César e Pedro Raul, que balançou as redes contra o Internacional, neste domingo. No banco, os pratas da casa Dieguinho e Gui Negão são opção. Lesionados, Vitinho e Kayke são desfalques certos no setor ofensivo.
O Bragantino também tem ausências importantes. Mancini não poderá contar com os laterais-esquerdos Vanderlan e Cauê, o zagueiro Gustavo Marques, o meia Bruninho e o atacante Davi Gomes, todos entregues ao departamento médico. Por outro lado, o lateral-direito Agustin Sant'Anna e o volante Fabinho retornam de suspensão. A partida irá marcar a estreia do terceiro uniforme do time de Bragança, em tons de vinho com detalhes em preto.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Sant'Anna, Paulo Henrique, Vinicius e Juninho Capixaba; Rodriguinho, Matheus Fernandes, Herrera, Lucas Barbosa e Mosquera; Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.
ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).
HORÁRIO - 18h30.
LOCAL - Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).