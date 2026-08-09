Santos usa embalo de vaga na Copa do Brasil para reagir no Brasileirão contra o Athletico-PR

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Santos volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro em um momento decisivo da temporada. Neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, a equipe recebe o Athletico-PR com a missão de transformar o alívio conquistado no mata-mata em uma reação na competição nacional. Esse foi o tom do técnico Cuca após cumprir a missão em Belém com a vitória sobre o Remo no meio de semana.

"Importante que saímos classificados e isso nos dá um alento, uma moral para gente seguir nos jogos em casa e buscar duas vitórias (seguidas) para poder embalar no Brasileiro e arrancar bem no mata-mata com o Macará (do Equador, pelas oitavas da Sul-Americana)", afirmou o treinador santista.

Embora a vaga na Copa do Brasil tenha dado um respiro para Cuca seguir o seu trabalho à frente da equipe, no Brasileirão, o cenário ainda inspira preocupação. O Peixe contabiliza 22 pontos e tenta encaixar uma sequência de vitórias para deixar a parte debaixo da tabela de classificação.

Além da situação delicada, o treinador terá pela frente uma equipe que está embalada no Nacional, apesar da recente eliminação para o Vitória na Copa do Brasil. Por isso, ele já fez um alerta a seus comandados para o duelo deste domingo.

"O Athletico-PR está em terceiro lugar (atrás apenas de Palmeiras e Flamengo). É um time leve, mais extremamente físico. Tem jogado muito bem as suas partidas, com uma intensidade muito grande. Vamos ter de entender bem a equipe deles para fazermos um bom jogo dentro da nossa casa", afirmou o comandante.

Para essa partida, Cuca terá problemas para escalar a equipe. E o maior dos desfalques é justamente Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro amarelo no empate com a Chapecoense e cumpre suspensão. Para o seu lugar, o treinador tem duas opções: o boliviano Miguelito e o argentino Benjamim Rollheiser.

Mais duas baixas estão confirmadas para domingo. E as duas são no setor defensivo da equipe. O zagueiro Lucas Veríssimo está em tratamento de uma lesão na panturrilha, e Igor Vinícius, com lombalgia, também ficam fora do duelo.

O retrospecto recente no Campeonato Brasileiro explica a pressão sobre o elenco santista. Nos últimos cinco compromissos, o Santos conquistou apenas um triunfo, diante do Vitória. No mesmo período, sofreu derrotas para Botafogo, Grêmio e Coritiba, além de empatar com a lanterna Chapecoense em plena Vila Belmiro.

Do outro lado, o Athletico-PR chega disposto a dificultar a reação santista e somar pontos importantes fora de casa para se manter entre os primeiros colocados. A equipe paranaense sabe que um bom resultado será fundamental para fortalecer ainda mais a sua campanha e, ao mesmo tempo, vai servir para atenuar a eliminação após goleada sofrida no Barradão.

Para este confronto, o treinador Odair Hellmann vai ter um importante desfalque. O goleiro Santos cumpre suspensão e dá lugar a Mycael. Ciente de que deverá encarar uma pressão por jogar fora, o treinador deve apostar num meio-campo mais consistente e aposta na transição rápida para encaixar os contra-ataques para surpreender os anfitriões. Com 37 pontos em 21 partidas, os paranaenses têm 37 pontos, dois a menos que o vice-líder Flamengo.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X ATHLETICO-PR

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frias, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Arão), Oliva e Gabriel Bontempo, Barreal, Caballero e Gabigol. Técnico: Cuca.

ATHLETICO-PR - Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Benavidez; Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Gilberto; Leozinho, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).