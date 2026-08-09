De Paul marca e homenageia pai de Messi em derrota do Inter Miami na Leagues Cup

O Inter Miami entrou em campo, na noite deste sábado (08), para enfrentar o Monterrey, do México, pela fase de grupos da Leagues Cup. A partida no Nu Stadium, em Miami, ocorreu poucas horas após a morte de Jorge Messi, pai do astro Lionel Messi. Sem o camisa 10, o compatriota Rodrigo de Paul prestou suas homenagens ao ídolo.

O meio-campista abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu o passe de Casemiro na entrada da área e chutou rasteiro, sem chances para o arqueiro da equipe mexicana. Na comemoração, De Paul tirou sua camisa e, por baixo, estava com o uniforme de Lionel Messi, mostrando para todo o estádio, prestando sua homenagem ao jogador e à família. Ele levou amarelo da arbitragem.

Apesar de ter saído na frente do placar, o Inter Miami levou a virada do Monterrey no segundo tempo. O belga Hugo Cuypers empatou logo no início da segunda metade, aproveitando o rebote do goleiro. E o uruguaio Diego Rossi aproveitou o vacilo da defesa e confirmou a vitória aos 44 minutos.

A equipe dos Estados Unidos perdeu a invencibilidade na competição e está fora da zona de classificação, com três pontos somados. Na primeira rodada, diante do Atlético San Luis, o time de rosa conseguiu a vitória por 4 a 2. Já o Monterrey conquistou a primeira vitória no torneio, após derrota para o Orlando City na estreia.

O craque Lionel Messi chegou a Rosário na noite deste sábado para acompanhar o velório do pai. Ele estava acompanhado da esposa Antonela Roccuzzo e dos filhos. A despedida é realizada neste domingo, no cemitério El Prado, na cidade de Pérez, em uma cerimônia reservada aos familiares e amigos próximos de Jorge Messi.