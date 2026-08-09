Bruno Guimarães sonha em conquistar títulos com o Arsenal: 'Quero fazer história'

O meia Bruno Guimarães foi anunciado pelo Arsenal neste sábado (08) e já concedeu as primeiras palavras como jogador da equipe londrina. O atleta de 28 anos apontou que buscava novos desafios na carreira, após quase cinco temporadas vestindo as cores do Newcastle.

"Senti que precisava de um novo desafio na minha vida e ser jogador do Arsenal seria um desafio empolgante. Depois de jogar duas Copas do Mundo, cheguei a um ponto da minha vida em que preciso de um desafio como esse. Quero ganhar troféus, quero fazer história e acredito que estou no lugar certo".

O gigante de Londres desembolsou 75 milhões de libras (aproximadamente R$ 514 milhões) para levar o meia da seleção brasileira, segundo informações da imprensa europeia. O camisa 39 é a principal contratação da janela do Arsenal e tem a missão defender o título da Premier League e conquistar a primeira Champions League.

"O meio-campo do Arsenal é um dos melhores da Europa. Todos os jogadores são incríveis. Todas as vezes que joguei contra o Arsenal foi muito difícil. Eles ficam com a bola, defendem como um time só. Acho que essa combinação é o jeito que gosto de jogar e, claro, entrar para o time campeão da liga é sempre uma grande oportunidade".

A equipe comandada por Mikel Arteta estreia oficialmente na temporada no próximo domingo (16), na disputa da Supercopa da Inglaterra, diante do Manchester City, no Millennium Stadium, em Cardiff, no País de Gales. Na Premier League, o primeiro compromisso ocorre no dia 21 de agosto, contra o Coventry City, no Emirates Stadium.