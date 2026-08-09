Bérgson ofusca Estêvão e garante empate do Johor diante do Chelsea

O Chelsea entrou em campo na manhã deste domingo (09) e apenas empatou diante do Johor FC, por 3 a 3, em amistoso na casa do adversário, no Sultan Ibrahim Stadium, na Malásia. Titular pelo time londrino, o jovem Estêvão passou em branco e viu o compatriota Bérgson anotar um belo gol na segunda etapa.

E quem abriu o placar foi justamente a equipe mandante, em bela jogada de outro brasileiro, o experiente Marcos Guilherme, ex-Santos, São Paulo e Athletico Paranaense. O meia-atacante recebeu bom passe e superou o zagueiro do Chelsea na corrida. Ele apenas rolou para Arif Aiman empurrar para o fundo das redes.

A vantagem não durou muito tempo e o time inglês chegou ao empate com o centroavante Liam Delap, em cobrança de pênalti, ainda na primeira metade. No segundo tempo, outra penalidade foi anotada para o Chelsea. Novamente o camisa 9 foi para a marca da cal e confirmou a vantagem da equipe no placar.

No entanto, o Johor conseguiu chegar ao empate poucos minutos mais tarde. O espanhol Óscar Arribas cobrou falta na entrada da área e contou com desvio na defesa inglesa para enganar o arqueiro Gabriel Slonina, que nada pôde fazer.

A virada veio dos pés do brasileiro Bérgson, aos 41 minutos da etapa complementar. O ex-jogador da dupla Grenal aproveitou o erro de passe de Dário Essugo e carregou a bola para a entrada da área. Ele cortou para o lado direito e chutou rasteiro, no canto direito do arqueiro, colocando 3 a 2 no placar.

O Chelsea não desistiu e arrancou o empate no lance seguinte. Mykhailo Mudryk fez ótima jogada pelo lado esquerdo e colocou na cabeça de Liam Delap. O centroavante deu um pequeno desvio na bola e contou com ajuda do zagueiro Cristian Glauder, que mandou contra a própria meta.

A partida amistosa valia um troféu de pré-temporada e previa a cobrança de pênaltis em caso de empate. Entretanto, as comissões técnicas entraram em acordo e encerraram o embate sem a disputa.

O jovem Estêvão foi titular durante os 90 minutos e não viveu um dos melhores dias com a camisa do Chelsea. Ele ainda recebeu cartão amarelo no início do segundo tempo. Já o compatriota João Pedro não foi relacionado, após participar do amistoso contra o Milan, neste sábado (08).

Antes do início oficial da temporada, a equipe de Xabi Alonso tem outro compromisso, diante da Real Sociedad, no próximo sábado (15), em Londres. Pela Premier League, o primeiro jogo está marcado para o dia 24 de agosto, diante do Fulham, fora de casa.