Rayssa Leal derrota rival japonesa no fim e é campeã do SLS Rio Takeover

Rayssa Leal se sagrou campeã do SLS Rio Takeover neste domingo, 9, em etapa do Circuito Mundial de Skate Street disputada no Ginásio do Maracanãzinho, na capital carioca.





Com o imenso apoio da torcida brasileira, Rayssa ficou com o título do evento ao terminar com o somatório de 20.9. Diferentes das competições tradicionais, a disputa do takeover é focado apenas nas execuções das manobras.





A segunda colocada do SLS Rio foi a japonesa Momiji Nishiya (20.7), campeã olímpica nos Jogos de Tóquio-2020 em cima da própria atleta do Brasil. Daniela Terol, da Espanha, completou o pódio.





Antes da final feminina começar, Aoi Uemura, do Japão, sofreu uma dura queda durante o aquecimento e acabou precisando abandonar o torneio.





SOBRE A PROVA





Na primeira rodada de tentativas, Rayssa Leal não completou sua manobra inicial. Momiji Nishiya largou na frente ao atingir a nota de 5.3. Depois, a brasileira cravou o movimento com uma ótima execução e fez 6.8.





Depois de cair nas duas primeiras rodadas, Gabi Mazetto pontuou inicialmente com um 4.1. Já Rayssa, acertou mais uma manobra e aumentou o seu somatório para 13.9.





Gabi ampliou sua soma para 9.6 na quarta rodada de tentativas. Depois da espanhola Daniela Terol assumir a liderança com 15.8, Rayssa Leal sofreu uma queda e estacionou na segunda posição geral.





Terol errou sua quinta tentativa. Nishiya atingiu a maior nota da decisão com um incrível 8.7. Na sequência, Rayssa realizou uma manobra com a parte de trás do skate, anotou 6.1 e pulou para a primeira colocação com o somatório de 20.0.





Na penúltima rodada, Momiji passou na frente ao alcançar a soma de 20.7. Porém, a atleta maranhense efetuou uma manobra com ótima execução, cravou 7.0 e voltou para a liderança com 20.9.





Na disputa final, Momiji Nishiya atinge 5.2, não troca sua pior nota e acaba na segunda posição geral. Já com o título garantido, Rayssa Leal não completou sua última tentativa.