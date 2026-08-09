Monaco vence o Liverpool em Anfield e Filipe Luís conquista terceira vitória no clube*

O Monaco conseguiu uma importante vitória neste domingo (09), em amistoso de pré-temporada contra o Liverpool, em Anfield. Sob o comando do brasileiro Filipe Luís, que está completando 41 anos, os monegascos conseguiram uma virada nos últimos minutos e derrotaram os mandantes por 3 a 2.

A equipe inglesa rapidamente colocou a vantagem no placar, aos 16 minutos da primeira etapa. Após bela jogada no meio de campo, Alexander Isak recebeu a bola dentro da área e deslocou o goleiro do time monegasco. Aos 29, o alemão Florian Wirtz aproveitou a confusão dentro da área e aumentou o placar para 2 a 0.

Mesmo com a desvantagem, o Monaco não se intimidou e começou a reação ainda no primeiro tempo. O experiente Aleksandr Golovin cobrou pênalti aos 43 minutos, sem chances para o brasileiro Alisson, que até acertou o canto.

Na segunda etapa, o dinamarquês Mika Biereth aproveitou o vacilo da defesa inglesa e deixou tudo igual em Anfield. Com a igualdade, ambos os times promoveram uma série de mudanças e o ritmo do embate diminuiu.

O Monaco conseguia armar as jogadas com mais qualidade e conseguiu chegar ao gol da virada aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio, o jovem alemão Paris Brunner cabeceou sem chances para Giorgi Mamardashvili e colocou o time em vantagem. Um pouco depois, o atacante teve nova chance e deixou Luke Chambers no chão, mas acabou 'catando cavaco' na hora de finalizar e desperdiçou grande oportunidade.

Com a vitória, o aniversariante Filipe Luís mantém o bom rendimento na temporada. Desde que assumiu a equipe, foram cinco partidas, três vitórias e uma derrota. Antes do início oficial, o time tem mais um amistoso, diante do Coventry City, também da Premier League, na próxima sexta-feira (14).

Já o Liverpool, de Andoni Iraola, liga o sinal de alerta após duas derrotas consecutivas. O time já havia sido derrotado pelo Leeds United na última quarta-feira (02). O gigante inglês encara o Como, da Itália, em outro compromisso de pré-temporada no próximo domingo (16).