Com gol de estreante, Cruzeiro vence o Mirassol e cola no G4 do Brasileirão

O Cruzeiro encontrou dificuldade, mas fez valer o mando de campo e venceu o Mirassol por 3 a 1 na manhã deste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), abriu o placar com Bruno Rodrigues, mas sofreu empate com Reinaldo ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Kaio Jorge e o estreante Wesley definiram a vitória diante de quase 58 mil torcedores.

Esta foi a segunda vitória seguida do Cruzeiro no Brasileirão, que já tinha feito 1 a 0 no Coritiba. O time chegou a 33 pontos, bem perto do Fluminense, que fecha o G4 com 35. O Mirassol, que vinha de três jogos sem perder, segue com 23 pontos, perto da zona de rebaixamento.

O Mirassol chegou bem ao ataque com cruzamento da direita, mas o cabeceio de Bruno Santos foi para fora. O Cruzeiro respondeu e chegou ao gol logo aos 11 minutos. Fagner cobrou lateral para a área, Bruno Rodrigues desviou de cabeça e João Marcelo deu uma meia voadora na quina direita da pequena área, chutando cruzado, para marcar.

A vantagem, porém, não durou muito. Aos 20 minutos, o árbitro marcou pênalti após cruzamento de Reinaldo bater no braço de Lucas Romero. O VAR chamou Lucas Casagrande (PR) para revisar o lance, mas ele manteve a decisão. A grande reclamação mineira foi de que a bola bateu na coxa do jogador antes de bater no braço, não dando tempo de reação. Na cobrança, aos 26, Reinaldo cobrou forte no canto esquerdo para empatar.

O Mirassol ainda assustou quando Fernandinho recebeu na esquerda da área e chutou com o pé direito, buscando encobrir o goleiro no ângulo oposto. Otávio, porém, se recuperou bem e espalmou. Nos acréscimos, o Cruzeiro teve cabeçada de Arroyo, para fora. Depois, Fagner recebeu livre pela direita, mas em vez de finalizar, tentou cruzar rasteiro e a defesa cortou.

O segundo tempo foi de menos oportunidades. Jogando em casa, o Cruzeiro tentou acelerar na reta final com mudanças. Em um lance, João Lucas levou da direita para o meio e devolveu na direita para Wesley, em velocidade. Já dentro da área, ele chutou forte, com perigo, mas para fora.

Mas aos 34 minutos o gol saiu. Fagner passou do meio-campo e deu longo lançamento para dentro da área. A bola chegou em Kaio Jorge, que deu um lençol em João Victor e chutou de esquerda no cantinho, marcando com apenas dois toques na bola.

Pouco depois, aos 38, o Cruzeiro fechou o placar com gol de estreante. Wesley passou por dois na esquerda, invadiu a área e chutou de chapa, colocado, no canto oposto para definir a vitória.

Os dois times terão a ida das oitavas da Libertadores no meio de semana. Na quarta, às 21h30, o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão. Na quinta, às 19h, é a vez do Mirassol receber a LDU, do Equador, no José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).

No domingo seguinte, a dupla joga pela 23ª rodada do Brasileirão. O Mirassol encara o Flamengo no Maião, às 18h30. Mais tarde, às 19h30, o Cruzeiro visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 MIRASSOL

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Villalba (Gabriel Rojas); Lucas Romero, Zé Lucas (Wesley) e Matheus Pereira (Kaio Jorge); Kaique Kenji (João Costa), Bruno Rodrigues e Arroyo (Lucas Silva). Técnico: Artur Jorge.

MIRASSOL - Thomazella; Elias (Igor Formiga), João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Wallisson (Alesson), Denilson (Shaylon), Gustavo Cazonatti e Eduardo (Edson Carioca); Bruno Santos (André Luis) e Fernandinho. Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Bruno Rodrigues, aos 11, e Reinaldo, aos 26 minutos do primeiro tempo. Kaio Jorge, aos 30, e Wesley, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley e Kaique Kenji (Cruzeiro). Elias e Shaylon (Mirassol).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

PÚBLICO - 57.850 torcedores.

RENDA - R$ 2.320.640,00.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).