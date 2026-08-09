Athletic-MG faz 2 a 0 no líder Criciúma e se aproxima do G6 da Série B

Jogando em casa, o Athletic foi efetivo e conquistou uma importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, venceu o Criciúma por 2 a 0 na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), pela 21ª rodada.

Com a vitória, o Athletic chegou a cinco jogos invictos, sendo dois triunfos e três empates. O time agora tem 31 pontos, se aproximando do G6. O Criciúma, que vinha de empate sem gols com o Náutico, segue com 40 pontos na liderança, mas liga o sinal de alerta.

Quem demorou para entrar no estádio não viu o gol do Athletic, que marcou logo aos quatro minutos. Pedro Oliveira pressionou no meio-campo e o zagueiro Rodrigo furou feio. O meia arrancou em velocidade e chutou perto da linha da grande área, na direita. A bola ainda desviou em Castán para encobrir Pedro Santos.

O Criciúma passou a crescer na partida, com mais posse de bola, mas sem chances de perigo. Quando teve uma oportunidade, Felipe Matheus preferiu o toque para trás em vez da finalização e a defesa afastou. Depois, Rodrigo tentou de cabeça, mas para fora. Em outra oportunidade, Gui Lobo ficou cara a cara com o goleiro Luan Polli, que salvou o time mineiro.

Assim como no primeiro tempo, o Athletic balançou a rede nos primeiros minutos, com Wili Aponzá, aos nove minutos. Negrucci fez boa jogada e tocou para Diogo Batista na esquerda. Na linha de fundo, ele tocou para trás e Aponzá, que tinha acabado de entrar, chutou de primeira. A arbitragem assinalou impedimento em lance difícil, mas o VAR confirmou o gol. Pedro Oliveira e Wili Aponzá marcaram os gols no início de cada tempo.

O panorama não se alterou muito depois disso. O Criciúma seguiu com mais controle de jogo, mas sem chances. O Athletic assustou outra vez quando Aponzá achou Dixon Vera livre na área, mas ele pegou mal e isolou. Mesmo vencendo, o Athletic foi quem exerceu certa pressão no final, mas o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a 22ª rodada. No sábado, às 16h, o Criciúma recebe o Goiás no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). No domingo, às 18h30, o Athletic faz duelo estadual com o América na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 2 X 0 CRICIÚMA

ATHLETIC - Luan Polli; Zeca (Dixon Vera), Jhonatan Silva, Belezi, Jhan Pool e Enzo; Felipe Negrucci (Jota), João Miguel e Pedro Oliveira (Diogo Batista); Kauan Rodrigues (Kauan Lindes) e Carlinhos (Wili Aponzá). Técnico: Alex Souza.

CRICIÚMA - Pedro Santos; Rodrigo (Romarinho), César Martins e Luciano Castan; Willean Lepo, Gui Lobo (Ronald), Eduardo (Jhonata Robert) e Marcelo Hermes; Waguininho, Cauê (Nicolas) e Fellipe Mateus (Diego Gonçalves). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Pedro Oliveira, aos quatro minutos do primeiro tempo. Wili Aponzá, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zeca e Diogo Batista (Athletic); Romarinho e Eduardo (Criciúma).

ÁRBITRO - Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).