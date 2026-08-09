Giovanni Vianna é ultrapassado por canadense no final e fica com o vice do SLS Rio Takeover

O brasileiro Giovanni Vianna terminou neste domingo na segunda colocação do SLS Rio Takeover, etapa do Circuito Mundial de Skate Street que foi realizada no Ginásio do Maracanãzinho.
Líder do evento até a última tentativa, Giovanni finalizou com o somatório de 26.9 e acabou atrás do canadense Cordano Russell, que anotou a nota de 9.3 na manobra decisiva e terminou com 27.5.
Wallace Gabriel, também skatista do Brasil, cravou um 9.0 no fim e completou o pódio com 24.5. Abner Pietro (22.6), Lucas Rabelo (15.9) e Ivan Monteiro (7.8) foram os outros atletas do país presentes na decisão.
Entre as mulheres, Rayssa Leal assegurou o título no Maracanãzinho, superando a japonesa Momiji Nishiya e a espanhola Daniela Terol.
A FINAL MASCULINA
Depois da primeira rodada de tentativas, Toa Sasaki, do Japão, começou na primeira posição com uma ótima nota de 8.2. O melhor brasileiro foi Ivan Monteiro, que se colocou sem segundo graças a marca de 7.8.
Com os erros dos primeiros colocados, o peruano Angelo Caro cravou 8.0 e assumiu a liderança com o somatório de 14.9. Já na terceira rodada, Wallace Gabriel acertou sua terceira manobra consecutiva e pulou para primeiro com 22.1.
Wallace trocou sua pior marca por um 7.8 e se manteve na primeira colocação da final ao término da quarta rodada. O canadense Cordano Russell, que havia conseguido um 9.0 na tentativa anterior, fez 8.3 e subiu para o segundo lugar.
Cordano se tornou líder do evento ao emplacar um incrível 9.2 e ampliar seu somatório para 26.5. Caro subiu para segundo após uma manobra 8.8, enquanto Wallace Gabriel caiu para terceiro.
Depois de um início ruim, o brasileiro Giovanni Vianna conseguiu duas tentativas acima de 9.0 e um 8.6, desempenho que o levou a posição de líder com a soma de 26.9.
Na última e decisiva chance, Cordano Russell acertou uma grande manobra, anotou 9.3 e saltou momentaneamente para o primeiro lugar. Giovanni, por sua vez, sofreu uma queda e acabou com o vice-campeonato. Wallace Gabriel fechou em terceiro.