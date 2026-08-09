Endrick considera novo empréstimo e Real pode facilitar negociação, diz site

O atacante Endrick pode ser emprestado novamente pelo Real Madrid para algum clube do Velho Continente. Segundo informações do portal As, o brasileiro está estudando novos caminhos em busca de mais minutos na equipe titular. O gigante espanhol não colocaria dificuldades para liberar o jovem.

Ainda de acordo com o portal, o próprio José Mourinho confirmou que pretende trabalhar com um elenco mais enxuto e deixou a decisão nas mãos do brasileiro. A contratação do espanhol Carlos Espí trouxe mais dificuldades para uma possível permanência do jovem centroavante.

Uma situação semelhante ocorreu com outro prodígio, o atacante Gonzalo García, de 22 anos. O comandante português queria a permanência do espanhol, mas afirmou que ele dificilmente seria titular na temporada e não iria se opor a uma possível transferência. O Fulham, da Premier League, pagou 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 235 milhões) pelo atleta.

Outros atletas podem deixar o clube ainda nesta janela. O francês Eduardo Camavinga entrou em atrito com a antiga comissão técnica e com a diretoria na reta final da última temporada. Além disso, a temporada irregular e as lesões atrapalham uma possível continuidade do meio-campista no Real Madrid.

Já o jovem zagueiro Raúl Asencio não faz parte dos planos de José Mourinho e alguns clubes já demonstraram interesse no atleta. Ele perdeu espaço na última temporada e, com a chegada de Ibrahima Konaté, a expectativa é de que ele tenha ainda menos oportunidades no clube da capital.

Apesar da possibilidade da saída, o atacante Endrick tem ganhado oportunidades durante a pré-temporada e foi titular diante do Ferencváros e Fiorentina. Inclusive, o brasileiro marcou diante dos italianos.