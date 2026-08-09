Sinner, com dores no joelho, desiste do Masters 1000 de Cincinnati: 'Não estou pronto ainda'

Líder do ranking mundial, o tenista italiano Jannik Sinner desistiu de disputar o Masters 1000 de Cincinnati, que começa na quinta-feira, para se recuperar de uma contusão no joelho direito. O anúncio foi feito neste domingo pela organização do torneio dos EUA.

"Após consultar meus médicos e minha equipe, anuncio que preciso desistir de jogar o Masters 1000 de Cincinnati", afirmou Sinner. "Meu joelho direito está me incomodando e mesmo com muito trabalho com meus médicos preciso aceitar que ainda não estou pronto para competir", completou o italiano, que também abriu mão de jogar o Masters 1000 de Montreal, alegando questões físicas, mas sem detalhar suas condições.

"Estou muito desapontado por não jogar em Cincinnati", disse o campeão do torneio em 2024. "Mal posso esperar por voltar no ano que vem e agora preciso me concentrar para estar pronto para o US Open", completou Sinner. O último Grand Slam da temporada começa no dia 30 de agosto, em Nova York.

Sinner jogou pela última vez na final de Wimbledon, no dia 12 de julho, quando derrotou o alemão Alexander Zverev para conquistar seu quinto Major. No início da temporada, o italiano de 24 anos conquistou os cinco primeiros Masters 1000 e se juntou ao sérvio Novak Djokovic como detentores do Career Golden Masters. Desde o advento da série em 1990, apenas os dois venceram os nove torneios Masters 1000.

Além da desistência de Sinner, o evento de Cincinnati terá o desfalque do espanhol Carlos Alcaraz, que continua em recuperação de uma contusão no punho que o afastou do circuito desde abril.