Jogador da Chapecoense sofre múltiplas fraturas, é levado à UTI e passa por cirurgia

O meia Max Alves, da Chapecoense, passou por uma cirurgia neste domingo após sofrer um grave trauma no tórax durante a partida contra o Coritiba, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador permaneceu durante a noite na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e precisou de um procedimento para a colocação de um dreno no tórax.

A lesão aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Max tentou dominar uma bola no campo de defesa, perdeu o equilíbrio e acabou se chocando com o lateral Bruno Melo. Após receber atendimento no gramado, o atleta foi encaminhado para um hospital de Curitiba.

Os exames realizados na unidade médica identificaram múltiplas fraturas nas costelas, além de contusão pulmonar e pneumotórax. Diante do quadro, o jogador permaneceu sob cuidados intensivos durante a noite e foi submetido ao procedimento cirúrgico na manhã deste domingo.

A Chapecoense informou que Max continua internado em Curitiba e é acompanhado por um profissional do clube. A equipe ainda não estabeleceu uma previsão para a alta hospitalar nem para o retorno do meia aos treinamentos.

Aos 25 anos, Max Alves chegou à Chapecoense em junho, cedido pelo Cuiabá por empréstimo até o fim de 2026. O tempo de recuperação dependerá da evolução do quadro clínico nos próximos dias.

Chapecoense segue na lanterna

Sem Max Alves, a Chapecoense terá pela frente o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no domingo (16), às 11h, na Arena Condá.

A equipe catarinense perdeu por 2 a 1 para o Coritiba no sábado e permanece na última colocação da competição, com dez pontos em 21 partidas.