Com quatro gols anulados, Bahia e Vasco não saem do zero no Brasileirão

Bahia e Vasco empataram sem gols na tarde deste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não por falta de tentativas, já que os dois times tiveram dois gols anulados por impedimento. A partida, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), foi acompanhada por mais de 40 mil torcedores.
O Bahia ao menos ampliou sua sequência invicta, agora com duas vitórias, mas quatro empates seguidos. O time chegou a 33 pontos e perdeu chance de colar ou até mesmo entrar no G-4, fechado pelo Fluminense com 35.
O Vasco, apesar de ter avançado na Copa do Brasil no meio de semana ao eliminar o Fluminense, segue em situação alarmante no Brasileirão. Já são seis jogos sem vencer, sendo quatro derrotas e dois empates. Com 22 pontos, está em 18º lugar. Os cariocas tem um jogo a menos, pois o duelo com a lanterna Chapecoense, pela 21ª rodada, foi adiado.
O Bahia assustou logo nos primeiros segundos de jogo. Após tentativa de Alejo Véliz, a bola sobrou perto da marca do pênalti e Ademir chegou chutando de primeira rasteiro, mas Léo Jardim fez boa defesa. O Vasco teve chance para responder com escanteio. A bola ficou com Cuiabano na meia-lua, mas ele isolou completamente.
Aos 21 minutos, o Vasco até balançou a rede, mas não valeu. Thiago Mendes achou Adson passando na meia-lua e tocou. O atacante dominou e chutou cruzado, no cantinho. O sistema semiautomático apontou impedimento de David, que iniciou a jogada pela esquerda.
Depois, o Bahia também teve um gol de Alejo Véliz anulado por impedimento, este marcado de forma imediata no campo. Em outro lance, Ademir recebeu na quina direita da área e buscou o ângulo oposto, quase marcando um golaço.
Na volta para o segundo tempo, o Vasco teve boa chance quando Tchê Tchê ficou com a bola na esquerda da área. Ele dominou com o peito e chutou forte, mas o goleiro espalmou. O time cruzmaltino chegou a balançar a rede novamente, com David, que saiu cara a cara, mas o assistente marcou impedimento de forma imediata.
O jogo ficou truncado, mas os dois times buscaram o gol na reta final. O Vasco tentou com Jair, com chute travado dentro da área, e Thiago Mendes, em finalização de primeira na entrada da área, defendida por Ronaldo. Já o Bahia respondeu com Kauê Furquim, que fez boa jogada na direita e cruzou. Michel Araújo, porém, errou por muito a cabeçada.
Para completar a saga de gols anulados, o Bahia balançou a rede aos 44 com Sanabria, que mandou por cobertura. Entretanto, ele estava impedido. Com isso, o jogo terminou mesmo empatado sem gols.
Na 23ª rodada, os dois times jogam no domingo. Às 11h, o Bahia visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Mais tarde, às 16h, o Vasco recebe o Santos em São Januário, no Rio. Antes, porém, o time carioca tem a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Encara o Olimpia, do Paraguai, às 19h de quinta-feira, também em São Januário.
FICHA TÉCNICA
BAHIA 0 X 0 VASCO
BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas (Caio Alexandre) e Rodrigo Nestor (Sanabria); Ademir (Kauê Furquim), Alejo Véliz e Willian José (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni.
VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Tchê Tchê e Thiago Mendes; Adson (Spinelli), Brenner (Marino Hinestroza) e David (Ramon Rique). Técnico: Pedro Emanuel.
CARTÕES AMARELOS - Ademir (Bahia). Cuiabano e Thiago Mendes (Vasco).
ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
PÚBLICO - 39.834 pagantes (40.175 presentes).
RENDA - R$ 1.875.017,00.
LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).