Náutico sai na frente, mas Atlético-GO busca empate em Recife pela Série B

Náutico e Atlético-GO empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Kauã Maranhão abriu o placar para o time da casa na etapa inicial, enquanto Geovany Soares deixou tudo igual para os visitantes no segundo tempo.
Com o empate, o Atlético-GO chegou aos 32 pontos e fica próximo ao grupo de acesso. Já o Náutico soma 26 pontos, ainda perto da ameaça de rebaixamento.
O Náutico iniciou a partida impondo uma postura agressiva e pressionando a saída de bola do adversário no campo de ataque. A estratégia surtiu efeito rápido. Após criar chances recuperando a posse na defesa goiana, a equipe alvirrubra abriu o placar com Kauã Maranhão, que aproveitou cruzamento de Igor Fernandes para finalizar de cabeça.
A partir de meados do primeiro tempo, o cenário da partida mudou. O Náutico recuou suas linhas de marcação e passou a devolver a posse de bola ao adversário com passes esticados, permitindo ao Atlético-GO crescer no jogo. Organizado no meio-campo, o time visitante assumiu as ações ofensivas e construiu uma sequência de oportunidades perigosas com Matheusinho, Yuri Silva, Geovany Soares e Ewerthon.
No segundo tempo, o Atlético-GO manteve o controle tático e buscou o campo de ataque com mais frequência. A insistência foi premiada aos dez minutos, quando Geovany Soares aproveitou passe de Henrique na área para empurrar a bola para as redes e empatar o confronto.
O time visitante continuou levando perigo na transição ofensiva e quase virou a partida com Henrique Freitas, que parou no goleiro Muriel.
O Náutico tentou reagir adiantando suas peças para voltar ao setor de ataque, mas encontrou dificuldades para superar o sistema defensivo visitante. A melhor chance dos pernambucanos na etapa final veio com Kauã Maranhão, que finalizou dentro da área após combinação de passe com Borasí, mas acabou bloqueado pela marcação de Adriano Martins.
Na próxima rodada, o time pernambucano visita a Ponte Preta na sexta-feira (14), às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O clube goiano volta a campo no sábado (15), às 16h, para disputar o clássico contra o Vila Nova no estádio Antônio Accioly.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 1 X 1 ATLÉTICO-G0
NÁUTICO - Muriel; Arnaldo (Victor Andrade), Léo Índio, Betão e Igor Fernandes (Gustavo Henrique) e Samuel (Ryan); Auremir (Pato Nuñez). Jean Carlos e Reginaldo; Kauã Maranhão e Borasi (Rikelme); Técnico: Hélio dos Anjos.
ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Yuri; Leandro Vilela (Henrique Freitas), Peixoto e Matheusinho (Cristiano); Léo Tocantins (Bruno José), Gustavo Coutinho (João Pedro) e Geovany Soares (Gustavo Maia). Técnico: Roger Silva.
GOLS - Kauã Maranhão, aos 5 minutos do primeiro tempo; Geovany Soares, aos 10 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Arnaldo, Victor Andrade e Borasi (NAU); Cristiano e Adriano Martins (ACG)
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
RENDA - R$ 322.751,00
PÚBLICO - 10.087 torcedores
LOCAL - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)