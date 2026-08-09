Juventude vence a 2ª seguida, bate o Novorizontino e se isola na vice-liderança da Série B

O Juventude foi efetivo o suficiente para conquistar sua segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas um chute à meta adversária, superou o Novorizontino pelo placar de 1 a 0, neste domingo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 21ª rodada.

O gol de Raí Ramos fez o time gaúcho chegar a 38 pontos, agora de forma isolada na vice-liderança, uma vez que o Operário-PR foi superado pelo São Bernardo. O líder é o Criciúma, com 40, que também tropeçou na rodada. Já o Novorizontino, mesmo com o revés, segue dentro da zona de playoffs, em sexto lugar, com 32 pontos.

O Novorizontino agora volta a campo no próximo domingo (16), quando encerra a rodada às 18h30, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Juventude atua no sábado (15), às 18h30, diante do Fortaleza, em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O forte calor foi o grande fator para o duelo começar de forma morna. Priorizando mais a posse da bola, as duas equipes buscavam trocar mais passes, do que acelerar as jogadas. Mais acostumado com o clima, o Novorizontino foi quem teve mais iniciativa, mas só foi levar perigo depois dos 20 minutos, quando Rômulo carimbou o travessão.

O lance animou os donos da casa, que viram o lado direito como fonte para os ataques. Pelas costas de Raí, chegou a empilhar algumas transições, que terminaram em boas defesas de Jandrei, principalmente em chutes de Robson e Maykon. O Juventude foi tímido nos primeiros 45 minutos e pouco produziu para incomodar a defesa paulista.

O Juventude voltou do intervalo com quatro mudanças e elas surtiram efeito logo de cara. Na sua primeira chegada ao ataque, abriu o placar, aos oito minutos, com Raí, contando com desvio no meio do caminho. O Novorizontino respondeu com substituições e a entrada de Carlão quase reagiu de imediato, tirando tinta da trave de cabeça.

Com o passar do tempo, o time paulista não conseguia ter a mesma efetividade e encontrava dificuldades para entrar na área e furar a defesa gaúcha. A alternativa foi a bola aérea, mas tampouco surtiu efeito. Com a defesa bem postada, o Juventude suportou bem a pressão e administrou a vitória sem sustos até o apito final.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 JUVENTUDE

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Patrick, Eduardo Brock (Sander) e Maykon (Carlão); Matheus Bianqui (Juninho), Luís Oyama, Rômulo e Titi Ortiz (Tavinho); Reidiney (Jhilmar Lora) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

JUVENTUDE - Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi e Marcos Paulo (Wadson); Aderlan, Lucas Mineiro (Luan Martins), Raí Silva (Gabriel Pires) e Patryck (Diogo Barbosa); Fábio Lima (Amarilla), Alisson Safira e MP. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Raí Silva, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Charly Wendy Straub Deretti (SC).

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Titi, Gabriel Pinheiro, Luan Martins, Aderlan e Lucas Mineiro.

RENDA - R$ 23.580,00.

PÚBLICO - 1.583 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).