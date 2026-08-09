Brasileira quebra recorde mundial na corrida em esteira e supera 860 km percorridos em 7 dias

Uma atleta brasileira conquistou uma grande marca para o país neste domingo, em Florianópolis. A ultramaratonista Débora Simas, de 55 anos, quebrou o recorde mundial feminino da corrida em esteira após uma semana de disputa.

Ao todo, Débora atingiu 866,21 quilômetros percorridos na prova que foi realizada no Beiramar Shopping, na capital catarinense. A melhor marca entre as mulheres pertencia a neozelandesa Emma Timmis, que alcançou a distância de 846,16 quilômetros em 2024.

Neste mesmo local, em 2019, a atleta brasileira havia percorrido 800,61 quilômetros, marca que já havia a tornado recordista nacional e sul-americana.

Natural da cidade de Rio do Sul, Débora Simas começou sua trajetória na corrida aos 34 anos. Além dos resultados na prova em esteira, ela também foi a primeira ultramaratonista do país a completar a distância de 1000 km, em 2018.