Abel Ferreira reconhece Palmeiras muito abaixo contra Inter: 'Faltou inspiração'

Após ver sua equipe ser contida pelo Internacional no Nubank Park, neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, creditou o empate sem gols a dois fatores: o mérito do adversário e a falta de inspiração do líder do campeonato.

"Uma parte é mérito do nosso adversário, e outra é falta de inspiração nossa. O adversário estacionou o autocarro em frente ao gol e esperou as transições", afirmou o técnico português, que acrescentou que as chances do Inter aconteceram majoritariamente por erros de passes do Palmeiras.

"Temos que estar preparados. Daqui a três dias vai ser mais do mesmo", completou Abel Ferreira, já projetando a partida da quarta-feira, contra o Cerro Porteño, pela ida das oitavas de final da Libertadores, novamente em casa. "Defender com 10 jogadores dentro da área e esperar um erro nosso."

Além da disciplina defensiva do rival, Abel afirmou que na primeira etapa o Palmeiras deu muito tempo e espaço ao Inter devido ao posicionamento de Alan Patrick. "Nossos médios ficavam na dúvida se avançavam ou recuavam", afirmou ele, acrescentando que o time conseguiu corrigir essa falha, que permitia superioridade numérica ao adversário no meio-campo, no segundo tempo.

"O que fico chateado são as oportunidades que deixamos de criar por passes errados", afirmou o treinador. "Em termos técnicos, estivemos muito abaixo do que qualquer jogador dessa equipe pode fazer."

Apesar do desempenho abaixo do esperado neste domingo, o Palmeiras segue confortável no topo da tabela do Brasileirão, com 48 pontos.