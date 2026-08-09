Pedro Raul e erro grosseiro de Volpi dão vitória ao Corinthians contra o Red Bull

As limitações demonstradas no Cícero Souza Marques não impediram o Corinthians de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. Uma furada do goleiro Tiago Volpi ao tentar afastar bola recuada permitiu que Rodrigo Garro abrisse o placar em Bragança Paulista, antes de Pedro Raul ampliar.

Custou caro a falha grosseira de Volpi, afinal o resultado fez o time da capital chegar aos 32 pontos e assumir a sétima colocação, ultrapassando o próprio Bragantino, agora em oitavo, com 31.

O time do interior paulista tem, entretanto, um jogo a menos, pois teve seu duelo com o Atlético-MG, pela 21ª rodada, adiado por causa do calendário da Sul-Americana, torneio pelo qual enfrenta os atleticanos na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília). Os corintianos também têm compromisso intercontinental, na quinta, quando enfrentam o Rosario Central na rodada de ida das oitavas da Libertadores, na Argentina, às 21h30.

Com o meio de campo aproximado e distribuindo a bola na busca por espaços, o Corinthians teve um início de jogo interessante, com participação ativa de Breno Bidon e Rodrigo Garro, porém não foi capaz de evoluir na construção de jogadas ofensivas. Bolas enfiadas para Pedro Raul cair pelo lado, definitivamente, não eram o melhor caminho para levar perigo aos adversários.

O Bragantino, por sua vez, se dividiu entre momentos em que via os corintianos tocarem a bola e alguns poucos lances em que conseguiu causar algum susto a Hugo Souza. Ficava frequentemente em desvantagem no meio, em razão da falta de mobilidade de Pitta e Sasha, que não acompanhavam os volantes rivais.

Mais perto da reta final do primeiro tempo, o time da casa conseguiu equilibrar ao menos a posse de bola, com Rodriguinho mais participativo e abrindo espaços à base da movimentação. Foi muito pouco, e nenhum dos dois times mostrou a postura necessária para ir ao intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o jogo continuou tão travado quanto no primeiro. O Corinthians só conseguiu abrir o placar porque Tiago Volpi um erro grosseiro. Ao receber uma bola recuada, pingando, tentou dar um chutão para afastar e furou. Garro ficou com a posse e abriu o placar para os corintianos ao empurrar em direção ao gol vazio.

Pouco mudou na configuração do jogo após o gol inesperado. O time da capital, já com Carrillo em campo no lugar de Raniele, se sentiu ainda mais confortável para trocar passes sem forçar agressões ao adversário. Mesmo assim, graças a um excelente cruzamento de Matheuzinho, concluído de cabeça por Pedro Raul, - que já havia marcado na eliminação para o Inter na Copa do Brasil -, ampliou o placar.

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO: Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Yuri Alve), Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Matheus Fernandes), Rodriguinho (Gustavinho) e Lucas Barbosa; Henry Mosquera (Vinicinho), Isidro Pitta e Eduardo Sasha (Marcelinho). Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Ranniele (André Carrillo), Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César (Jesse Lingard) e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS: Rodrigo Garro, aos 13, e Pedro Rauls, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS: Eric Ramires (Red Bull Bragantino); Rodrigo Garro e Gabriel Paulista (Corinthians).

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis.

LOCAL: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).