Cuiabá não aproveita expulsão de Miritello e empata com o Fortaleza na Arena Pantanal

Cuiabá e Fortaleza empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo, na Arena Pantanal, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Jean Dias abriu o placar para o time da casa na primeira etapa, enquanto o lateral Maílton, de pênalti, deixou tudo igual para os visitantes na etapa final.

Com a igualdade, o Fortaleza chegou aos 35 pontos e ocupa a terceira colocação, mantendo-se dentro do grupo de acesso. O Cuiabá soma 26 pontos e figura na 15ª posição da tabela, bem próximo do grupo de ameaçados de rebaixamento para a Série C.

O Cuiabá iniciou o jogo buscando a posse de bola e explorando os erros de passe da defesa adversária. A postura deu resultado aos oito minutos, quando Eliel recuperou a bola após falha na saída do Fortaleza e cruzou para Jean Dias completar para as redes.

Em vantagem, o time mato-grossense encontrou espaços na marcação visitante para criar oportunidades em jogadas aéreas com Eliel e em finalização de Vitor Mendes parada pelo goleiro João Ricardo.

O Fortaleza enfrentou dificuldades para encaixar a marcação e acionar o setor ofensivo com clareza na etapa inicial. A equipe cearense assustou em arremates de longa distância com Vitinho e tentou responder nas bolas paradas, mas sofreu com a pressão do time da casa em meio à alta temperatura registrada em Cuiabá, indo para o intervalo em desvantagem.

Na segunda etapa, o Fortaleza adiantou suas linhas e conseguiu o empate logo aos sete minutos, quando Maílton converteu cobrança de pênalti assinalado após intervenção do VAR por toque de mão na área. O ritmo da partida mudou aos 18 minutos com a expulsão do atacante Miritello, deixando os visitantes com um atleta a menos em campo.

Apesar da superioridade numérica, o Cuiabá encontrou barreiras para superar o sistema defensivo do Fortaleza, apelando para cruzamentos e finalizações sem a precisão necessária. O Fortaleza se fechou e apostou em uma postura conservadora para suportar a pressão dos mandantes e garantir o ponto fora de casa até o apito final.

Na próxima rodada, o Cuiabá visita o Ceará no sábado (15), às 16h, no estádio Presidente Vargas. No mesmo dia, às 18h30, o Fortaleza cearense enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 FORTALEZA

CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Calebe (Luiz Otávio), Vitor Mendes e Igor Inocêncio (Rodrigo Rodrigues); Pepê (Vinícius Peixoto), Raul e Lorenzo; Jean Dias (Marcos Júnior), Eliel e (Kauan) e Pedro Henrique. Técnico: Eduardo Barros.

FORTALEZA - João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes (Maurício Mucuri); Pierre, Lucas (Cardona) e Rodriguinho (Ryan); Luiz Fernando (Paulo Baya), Miritello e Vitinho (Rodrigo Santos). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Jean Dias, aos 9 minutos do primeiro tempo; Mailton, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pepê e Pedro Henrique (CUI); Pierre e Luiz Fernando (FOR)

CARTÃO VERMELHO: Miritello (FOR)

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR)

RENDA - R$ 24.690,00

PÚBLICO - 1.846 torcedores

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)