Santos volta a jogar mal sem Neymar, perde para o Athletico-PR e retorna à zona de rebaixamento

O Santos entrou em campo sabendo que não poderia contar com Neymar, suspenso, e terminou a noite com uma ausência ainda mais pesada: a de ideias. O time teve dificuldade para acelerar o jogo, encontrou poucos espaços diante de um Athletico-PR organizado e acabou derrotado por 2 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro.

O resultado recoloca o Santos na zona de rebaixamento. Com 22 pontos, o time caiu para a 17ª posição e voltou a conviver diretamente com a pressão da parte de baixo da tabela. O Athletico, por outro lado, reagiu rapidamente depois da eliminação na Copa do Brasil e alcançou os 40 pontos, assumindo o terceiro lugar, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.

A partida começou com o Athletico deixando claro qual seria sua proposta: linhas compactas, atenção aos espaços e velocidade quando recuperasse a bola. O Santos até teve maior controle territorial em alguns momentos, mas não conseguiu transformar a posse em perigo.

O primeiro golpe veio aos 13 minutos. Depois de uma bola levantada na área e de um corte incompleto da defesa santista, João Cruz finalizou e a sobra ficou para Viveros. O colombiano teve tempo para ajeitar o corpo e colocou a bola no canto, sem chances para Gabriel Brazão.

O segundo gol expôs ainda mais a fragilidade do Peixe na proteção do meio-campo. Aos 25, um passe errado deu ao Athletico a oportunidade de acelerar imediatamente. João Cruz encontrou Viveros em profundidade, e o atacante ganhou da defesa na corrida antes de tocar na saída de Brazão.

Em pouco mais de dez minutos, o Furacão transformou duas situações de erro santista em uma vantagem confortável.

A falta de produção ofensiva aumentou a irritação nas arquibancadas. Na saída para o intervalo, jogadores e diretoria foram alvos de vaias.

A entrada de Rollheiser deu ao Santos uma presença ofensiva um pouco maior na segunda etapa. O time passou a tentar acelerar pelos lados e arriscou mais de média distância, com Barreal e Gabriel Menino.

O problema é que o Athletico não perdeu o controle da partida. Mesmo recuando em determinados momentos, o time paranaense continuou encontrando espaço para atacar a defesa santista.

Viveros teve uma grande oportunidade de completar o hat-trick aos 16. O colombiano recebeu novamente nas costas da defesa, avançou livre e tentou tirar Brazão da jogada. Desta vez, o goleiro santista levou a melhor e evitou o terceiro gol.

Pouco depois, o Athletico chegou a balançar as redes novamente. Benavídez aproveitou cruzamento e cabeceou por cima de Brazão, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

O Santos até tentou aumentar a pressão na reta final, mas o volume não se converteu em chances claras. À medida que o relógio avançava, a equipe perdeu intensidade e deixou de ameaçar uma reação.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Vasco no domingo, às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No sábado, às 18h30, o Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 2 ATHLETICO-PR

SANTOS - Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Thaciano), Adonis Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Oliva (Rony), Gabriel Bontempo e Barreal; Caballero (Rollheiser) e Gabigol. Técnico: Cuca.

ATHLETICO-PR - Mycael; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Dantas), Luiz Gustavo (Riquelme), Jadson (Felipinho) e João Cruz (Dudu); Leozinho (Vargas), Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Viveros, aos 13, e, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adonis Frías (Santos); Viveros (Athletico)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein

RENDA - R$ 357.468,75

PÚBLICO - 7.026 torcedores

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)