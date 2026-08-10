Franclim celebra renovação de Telles

Alex Telles decidiu ficar no Botafogo. O lateral-esquerdo renovou contrato até o fim de 2028 e comemorou o novo vínculo da melhor forma: marcou um golaço de falta no empate em 1 a 1 com o Fluminense, neste sábado, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. O desempenho rendeu elogios do técnico Franclim Carvalho.

"Obviamente que é um jogador que a torcida gosta, abraçou. Nós comissão, nós diretoria, estamos satisfeitos com o Alex. É um dos nossos líderes do grupo. Fez um gol que não é mérito nenhum da comissão, é a qualidade do atleta", disse o treinador, que também comemorou a permanência do atleta:

"Estamos satisfeitos com a continuidade do Alex. A diretoria trabalhou para isso, conseguiu. É importante agora manter o nível, o ritmo e a qualidade, porque nós vamos precisar muito do Alex no seu melhor".