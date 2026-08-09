Flamengo ganha do Vitória, recupera a confiança e diminui diferença para o Palmeiras

O Flamengo recuperou a confiança ao ganhar por 2 a 0 do Vitória, neste domingo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, chegou aos 42 pontos e diminuiu para seis a diferença para o líder Palmeiras, com 48, que tropeçou em casa ao empatar por 0 a 0 com o Internacional.
Nesta disputa direta pelo título deve ser considerado que o time carioca tem um jogo a menos, pois ainda não enfrentou o Mirassol. Este jogo foi adiado da quarta rodada e será remarcado no Rio, mas ainda não existe uma data fixada pela CBF.
Se esta vitória fez o torcedor apagar os empates frustrantes com o São Paulo e com o Internacional, ambos pela contagem mínima, agora o time vai ter que virar a página. Já na próxima quarta-feira (12), o Flamengo vai até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores.
Este triunfo também teve um 'sabor' de revanche, porque o Vitória foi quem eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O time baiano perdeu no Rio por 2 a 1, mas venceu no Barradão por 2 a 0.
Para recompensar seus torcedores, que voltaram a lotar o Maracanã mesmo no 'Dia dos Pais', os flamenguistas iniciaram o jogo sob forte pressão ao adversário. O time foi intenso, com muita articulação dos meias, avanços dos laterais e movimentação dos atacantes. Nos primeiros 10 minutos, o Flamengo ficou perto ou dentro da área baiana, criou três chances de gols, porém, não marcou.
Ironicamente o gol saiu num chute de longa distância. Erick Pulgar recebeu a bola livre na intermediária, ajeitou e chutou forte. A bola ganhou efeito e entrou no ângulo, aos 13 minutos. Um belo gol.
Três minutos depois, quase saiu outro gol de longe. Léo Pereira pegou um sem-pulo, a bola fez curva no alto e ia entrando no ângulo quando o goleiro Lucas Arcanjo espalmou para fora. Uma grande defesa. Acuado, o Vitória não chegou nenhuma vez no ataque.
O segundo tempo começou num ritmo mais lento, nada, porém, que diminuísse o controle absoluto do Flamengo dentro de campo. O Vitória não abriu mão de continuar na defesa, na esperança de chegar ao empate num contra-ataque.
Aos 18 minutos, o técnico Leonardo Jardim colocou Lucas Paquetá na vaga de Arrascaeta. Era o início de uma série de trocas para poupar seu time. Depois saíram os três atacantes e o volante Jorginho.
Mesmo em 'câmera lenta' o Flamengo era melhor. Aos 27 minutos, Samuel Lino acertou a trave direita de Arcanjo, mas o segundo gol saiu aos 34, quando Bruno Henrique saiu no contra-ataque pelo lado esquerdo. Ele carregou a bola até a linha da grande área, de onde chutou cruzado e no alto com a perna esquerda. Decretou o segundo gol e a vitória.
Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no outro domingo, 16, diante do Mirassol, no interior paulista, a partir das 18h30. Este confronto é válido pela 23ª rodada. No mesmo dia, o Vitória volta a atuar no Barradão, a partir das 18h30, diante do Botafogo.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 2 X 0 VITÓRIA
FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Carrascal (Lorran), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Plata). Técnico: Leonardo Jardim.
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza, Brítez, Caíque e Jamerson; Walace (Pochettino), Zé Vítor e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Marinho), Renê (Fabri) e Erick Pulgar (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.
GOLS - Erick Pulgar, aos 13 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique, aos 34 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Zé Vítor (Vitória).
ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)
RENDA - R$ 4.684.900,00
PÚBLICO - 58.226 torcedores
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).