Vasco marca dois E NÃO SAI DO ZERO

O Vasco voltou a Salvador e novamente não conseguiu vencer o Bahia na Arena Fonte Nova. Na tarde de ontem, o Cruz-Maltino ficou no 0 a 0 com o Tricolor, pela 22ª rodada do Brasileirão, e ampliou para 12 partidas o jejum de triunfos no estádio. O resultado mantém o tabu iniciado desde a reforma da arena, em 2013.

Apesar do placar zerado, a partida foi movimentada na Fonte Nova. Bahia e Vasco criaram boas oportunidades ao longo dos 90 minutos e chegaram a balançar as redes, mas os dois gols foram anulados por impedimento.

O primeiro gol anulado foi do Vasco. Adson recebeu na entrada da área e bateu rasteiro para marcar, mas o lance foi invalidado após revisão do VAR, que apontou impedimento de David na origem da jogada. Pouco depois, ainda na primeira etapa, foi a vez do Bahia ter a rede balançada sem valer: Nestor encontrou Alejo Véliz nas costas da zaga, e o atacante bateu cruzado para marcar, mas o gol foi anulado imediatamente em campo por impedimento.

Na segunda etapa, a tônica da partida seguiu a mesma, com chances para os dois lados e mais gols anulados. O Vasco voltou a balançar a rede, desta vez com David, mas o camisa 7 estava novamente em posição de impedimento, e o gol acabou invalidado. Pouco depois, foi a vez do Bahia ter o segundo gol anulado. Acevedo encontrou Sanabria nas costas da defesa, e o atacante encobriu Léo Jardim, mas o lance foi interrompido por impedimento. Foi o quarto gol anulado na partida, dois para cada lado.

Com os dois pontos deixados para trás, o Vasco não conseguiu quebrar o tabu de 13 anos sem vencer o Bahia na Fonte Nova e ainda desperdiçou a chance de deixar o Z-4 do Campeonato Brasileiro.