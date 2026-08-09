Diniz elogia comprometimento dos jogadores do Corinthians: 'Conexão com a torcida'

O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, fez questão de ressaltar o comprometimento de seus jogadores na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino neste domingo pela 22ª rodada do Brasileiro. "Foi algo impressionante. "Jogamos na quinta pela noite, tínhamos o receio de como poderíamos nos comportar fisicamente", afirmou Diniz.

O Corinthians acabou eliminado pelo Inter na Copa do Brasil e enfrenta problemas para pagar os salários dos atletas. "Isso mostra o comprometimento dos jogadores. A diretoria tem trabalhado, eu acho que amanhã deve pagar alguma coisa. Quero ressaltar como os jogadores são comprometidos, como estão criando conexão com a torcida", afirmou o treinador, que acrescentou que esse aspecto é muito importante no clube do Parque São Jorge.

O treinador também comentou a boa fase do atacante Pedro Raul, que marcou pelo segundo jogo seguido. "O Pedro Raul teve um momento brilhante que foi em 2022", afirmou Diniz, citando a passagem do atleta pelo Goiás, pelo qual foi vice-artilheiro do Brasileiro. "Ele não desaprendeu a jogar futebol."

O atacante marcou primeira vez gols em dois jogos seguidos pelo Corinthians. "Estava precisando dessa sequência", afirmou Pedro Raul. "O professor me dá muita confiança, e sou um cara que trabalha muito. Eu entendo as críticas, atacante vive de gol, sou cobrado para isso. A cobrança e as críticas são justas."

Diniz falou sobre a possibilidade de utilizar o holandês Memphis, que negocia a renovação com o Corinthians, na partida de ida das oitavas de final da Conmebol, contra o Rosario Central, na quinta-feira, na Argentina. Ele explicou que o maior entrave seria a documentação.

"Não sei se ele vai ser regularizado, mas ele se manteve em treinamento. Os testes dele estão dentro da média do grupo. Ele está apto a contribuir, mas não quero criar expectativa", afirmou Diniz. "Está em boas condições de reiniciar os trabalhos."