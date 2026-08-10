Filipe Luís exalta reação do Monaco em vitória sobre o Liverpool na pré-temporada: 'Satisfeito'

Demitido do Flamengo às vésperas da final do Campeonato Carioca em março deste ano, o técnico Filipe Luís começa a dar mostras do seu valor à frente do Monaco, equipe que passou a comandar desde que optou por iniciar sua fase internacional à beira do campo. Neste domingo, a sua equipe derrotou o Liverpool de virada por 3 a 2, em Anfield, no principal amistoso da equipe até aqui, e o treinador celebrou o resultado.

"Foi um teste muito bom, pois é uma experiência que nos será muito útil nesta temporada. Tivemos um teste muito difícil contra uma equipe de nível mundial e que tem jogadores de alta qualidade", afirmou o comandante.

Além da moral por vencer o time inglês em seus domínios, o brasileiro exaltou ainda o poder de reação da equipe. No histórico da partida, o time vermelho abriu a vantagem de dois gols com 29 minutos de primeiro tempo (gols de Alexander Isak e Florian Wirtz). Golovin descontou ainda antes do intervalo marcando de pênalti. Na volta para a etapa complementar, Biereth empatou e Brunner decretou a virada já no final da partida.

"Estou bastante satisfeito porque a equipe entendeu quando é necessário pressionar alto ou recuar. Depois desta partida sabemos em quais áreas precisamos trabalhar e melhorar alguns pontos. O time teve mais controle da bola e isso é muito importante", afirmou o treinador que celebrou seu aniversário de 41 anos.

Em reta final de preparação, o Lyon tem em sua programação a realização de mais uma partida amistosa antes do início do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, o Monaco faz o seu último teste, ainda na Inglaterra, e vai enfrentar o Coventry City, promovido este ano para a Premier League.

A estreia no Campeonato Francês acontece no dia 23 de agosto, domingo, quando o time comandado pelo treinador brasileiro desafia o Le Havre, no Stade Océane.