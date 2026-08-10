João Fonseca lamenta erros e eliminação para top-10 em Montreal: 'Não posso falhar assim'

Passada a frustração da eliminação no Masters de Montreal para o americano Ben Shelton (10º), o brasileiro João Fonseca quer focar nas lições que precisa assimilar para se tornar cada vez mais forte diante de adversários da mais alta prateleira no circuito profissional da ATP. Após duas grandes exibições contra Stéfanos Tsitsipas (53º) e Casper Ruud (14º) ele sabe que ainda tem coisas a melhorar no seu estilo de jogo.

"Dentro do que eu podia, dava para ser melhor. Agora é voltar para a quadra e treinar mais porque no nível que eu quero chegar, não posso falhar assim", comentou. "É bom enfrentar jogadores experientes para aprender. Nos dois primeiros jogos fiquei feliz com o que fiz, como lutei, mas não com o que fiz (em quadra) nesse último (jogo)."

Em partida bastante equilibrada, o brasileiro já abriu o duelo obtendo uma quebra de serviço, levou o troco na sequência, mas fez um jogo equilibrado. No segundo set, o cenário se manteve. No entanto, alguns erros que foram cometidos não podem ser repetidos, segundo o tenista carioca.

"Tive breaks no começo dos dois sets e então joguei super mal. Não joguei bem durante a partida, mas fui lutando. Nesse nível, não tem como perder oportunidades. Agora é treinar mais e ir para a próxima", afirmou Fonseca em entrevista à ESPN.

João comentou ainda sobre o momento de tensão que teve de suportar no segundo set, quando sentiu o tornozelo direito dar um Smash para definir o ponto. "Senti uma leva torção e isso me deixou com um pouco de medo. Mas depois, não senti mais nada", disse.

Atualmente na 27ª posição da lista da ATP, ele registrou a sua melhor campanha no torneio, já que em 2025, sua edição de estreia na competição, ele acabou sendo eliminado logo na estreia.