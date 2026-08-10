Martinelli tem sondagem do Galatasaray e pode trocar Arsenal pela Turquia, diz imprensa inglesa

Em seu último ano de contrato com o Arsenal, o atacante Gabriel Martinelli pode trocar a badalada Premier League pelo futebol da Turquia. O jogador recebeu uma sondagem do Galatasaray e uma provável transferência começa a ganhar força, de acordo com informações do The Sun e do talkSport.

O clube turco, que tinha como prioridade a contratação do português Rafael Leão, do Milan, não chegou a um acerto para contar com o atleta. Longe de sua melhor forma, o brasileiro já havia perdido espaço no elenco na última temporada para Leando Trossard (negociado com o Besiktas). A chegada de Christos Tzolis, vindo do Club Brugge, indica que Martinelli mais uma vez terá de brigar para se garantir entre os titulares.

A diretoria do Arsenal, no entanto, analisa a questão com cautela. O clube londrino ainda tem a opção de estender o vínculo por mais uma temporada e uma liberação estaria condicionada à chegada de um outro nome para repor a sua saída.

De olho no mercado, o técnico Mikel Arteta já conversou com a diretoria, que monitora alguns nomes como Kenan Yildiz, Julián Alvarez e Iliman Ndiaye para o caso de ficar sem o atacante brasileiro.

Em meio a esse processo de reformulação, Gabriel Martinelli pode ser um importante reforço para os cofres do clube inglês. De acordo com o The Sun, para ceder o atleta, o Arsenal espera receber um montante acima de 35 milhões de euros (algo em torno de R$ 266 milhões).