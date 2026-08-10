Iago revela conversa com Rogério Ceni antes de definir acerto com o São Paulo: 'Vai se feliz'

O São Paulo apresentou na tarde desta segunda-feira mais um reforço para o técnico Dorival Júnior. Iago, de 29 anos, tem vínculo com o Bahia e vem por empréstimo até o final da temporada. Ele chega para ser mais uma opção para a lateral esquerda. O jogador teve uma conversa com Rogério Ceni antes de definir a transferência e disse ter escutado um conselho valioso.

"Mandei uma mensagem para o Rogério e ele falou para mim: "Vai que você vai ser feliz. É um clube bom com uma torcida incrível", afirmou o jogador que consultou também mais dois jogadores do Bahia que tiveram passagem pela equipe do Morumbi: Rodrigo Nestor e Michel Araújo.

"Eles falaram a mesma coisa. 'Vai de olhos fechados porque todos vão te tratar bem. Isso influenciou a minha vinda para cá", afirmou o defensor que chega ao futebol paulista disposto a escrever um novo capítulo em sua trajetória nos campos.

No Bahia, ele sofreu com um histórico de lesões e não conseguiu se firmar na equipe baiana. Entre 2024 e 2026, o atleta entrou em campo em 54 oportunidades. Agora, ele promete que a história vai ser diferente.

"Quero conquistar o meu espaço. Meu objetivo é ajudar o São Paulo e já fui muito bem recebido pelo grupo. Vim para somar. Estou pronto e espero fazer o máximo possível", afirmou o atleta que falou um pouco de suas características para o torcedor são-paulino. Lateral com vocação ofensiva, ele afirmou, no entanto, que está pronto para se adaptar ao que o treinador Dorival Júnior pedir. "Gosto de apoiar e fazer ultrapassagem. Maas aí é entender a leitura do jogo e ver o que a partida está pedindo".

Revelado pelo Internacional e com passagem de cinco anos pelo Augsburg, da Alemanha, Iaqo é o quinto reforço do clube nesta janela de transferências. Antes dele, o clube trouxe o zagueiro Domingos Duarte, o lateral-direito Aurélio Buta, o volante Newton e ainda o atacante Victor Sá.