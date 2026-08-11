Economia de milhões

A reformulação que o Botafogo vem fazendo nesta metade de temporada já deu seus primeiros resultados positivos. Após a saída de oito jogadores somente nesta janela de transferências, o clube conseguiu reduzir em cerca de R$ 6 milhões mensais o custo de sua folha salarial. As informações são do GE.

Com a economia, as despesas que estavam na casa dos R$ 21 milhões foram reduzidas para aproximadamente R$ 15 milhões por mês. Neto, Newton, Nathan Fernandes, Bastos, Raul, Chris Ramos, Léo Linck e Joaquín Correa foram saídas confirmadas até o momento. As negociações envolveram rescisões amigáveis, empréstimos e vendas. Além dos oito, Ythallo e Caio Roque também podem deixar o clube.

O movimento faz parte do plano do departamento de futebol de enxugar o elenco e abrir espaço na folha para atletas que não estão nos planos do técnico Franclim Carvalho. Os seis reforços contratados na janela — Warleson, Gabriel Batista, Lucas Monzón, Paulinho, Domingos Andrade e Danilo Pereira — devem consumir menos da metade do valor economizado com as saídas.

Esta é a primeira janela de transferências sob influência da GDA Luna, que aposta em um modelo baseado em scoutting — atletas de menor custo e com um perfil mais operário para a montagem do elenco. A aposta da diretoria alvinegra é que o time consiga manter a competitividade dentro de campo, mesmo após a saída de jogadores mais badalados e com salários mais elevados.