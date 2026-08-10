Bilionário processa ex-clube de Textor por faixa em que aparece com arma apontada a jogador

Evangelos Marinakis abriu um processo contra o Crystal Palace, clube que pertencia a John Textor, nesta segunda-feira, 10, por conta de uma faixa exibida pela torcida da equipe de Londres em 2025. A informação foi divulgada pelo jornal The Times.

Na partida entre o Palace e o Nottingham Forest, um dos clubes que o bilionário grego é proprietário, uma imagem em que o empresário apontava uma arma para o meia Morgan Gibbs-White foi estendida na arquibancada.

"O Sr. Marinakis não está envolvido em chantagem, manipulação de resultados, tráfico de drogas ou corrupção", dizia a faixa. A federação inglesa multou o Crystal Palace em 50 mil libras (cerca de R$ 345 mil na cotação atual).

Gibbs-White ficou perto de se transferir para o Tottenham no ano passado, mas acabou permanecendo no Forest e renovando seu contrato até 2028.

O duelo entre as equipes em agosto de 2025 ocorreu em um momento de tensão, onde o Palace precisou se retirar da Liga Europa para disputar a Conference League. O time londrino violou as regras da Uefa sobre propriedade de múltiplos clubes, já que pertencia a John Textor assim como o Lyon, classificado para o mesmo torneio.

O Nottingham Forest herdou a vaga deixada pelo Crystal Palace. Marinakis e Textor, inclusive, possuem uma relação próxima e costumam realizar negócios em conjunto, como nas negociações envolvendo Jair, Cuiabano, Danilo Santos e Igor Jesus do Botafogo para o futebol inglês.

O norte-americano deixou o controle do Palace ao vender suas ações para Woody Johnson, dono do New York Jets, da NFL.