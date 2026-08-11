Fluminense tenta superar instabilidade diante do Rivadavia pelas oitavas da Libertadores

O Fluminense volta a campo pela Copa Libertadores nesta terça-feira (11), às 19h, no Maracanã, diante do Independiente Rivadavia-ARG. Este será o jogo de ida das oitavas de finais, com o segundo confronto marcado para dia 18, na Argentina. O time brasileiro vive um momento de instabilidade na temporada, enquanto seu adversário é a 'grande sensação' no seu país.

O time brasileiro está sob pressão. Desde a retomada do calendário nacional após a pausa para a Copa do Mundo, ainda não conseguiu vencer, além disso, vem de resultados frustrantes em clássicos. Na última quarta-feira, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco após derrota por 3 a 1, em uma das suas piores atuações do ano. No sábado ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo pelo Brasileirão.

A sequência negativa aumentou a pressão sobre o treinador Luiz Zubeldía. Agora, a Libertadores aparece como uma oportunidade de recuperação, mas o desafio será justamente contra um adversário que já causou problemas na fase anterior. Ambos estavam no Grupo C e se enfrentaram duas vezes. Os argentinos venceram por 2 a 1 no Rio e empataram em casa por 1 a 1.

A comissão técnica tricolor pode contar com um reforço de peso. O zagueiro Thiago Silva está recuperado de dores na coxa direita e vem treinando com o restante do elenco desde a sexta-feira passada. Caso fique à disposição, ele deve ser titular, enquanto Jemmes e Ignácio disputariam a outra vaga.

A tendência é que o time sofra outras mudanças em relação ao que atuou diante do Botafogo, quando Zubeldía montou uma formação considerada alternativa. Apenas o goleiro Fábio, o lateral-esquerdo Renê e o atacante Soteldo, este último elogiado pelo desempenho no clássico, devem seguir entre os titulares.

O meia Lucho Acosta, titular absoluto durante boa parte da temporada, pode começar no banco de reservas. Mesmo sendo homem de confiança do técnico, ele não atravessa bom momento e perdeu prestígio com a torcida. O experiente Paulo Henrique Ganso, titular no clássico, disputa esta vaga.

Zubeldía valorizou a atuação do seu 'time B' no Engenhão e afirmou que entende a frustração da torcida, destacando que todos seguem empenhados em dar a volta por cima visando aos próximos compromissos.

"Somos do futebol e entendemos a dor do torcedor, pois é uma dor nossa também. Temos que seguir focados para as outras partidas, já que a cada três dias jogamos. Acho que demos uma boa resposta contra o Botafogo, um clássico e como visitante. O jogo pela Libertadores é agora o mais importante. Queríamos ganhar. Fizemos um bom jogo e acho que faltou pouco para vencermos", comentou o técnico.

Os zagueiros Jullián Millán e Freytes, além dos atacantes John Kennedy e Matheus Reis estão no departamento médico e vetados.

O Independiente Rivadavia chega às oitavas de final como uma das sensações da Libertadores. Invicto na fase de grupos, o time argentino terminou na liderança do Grupo C, com 16 pontos, somando cinco vitórias e um empate. O Fluminense, por sua vez, avançou na segunda colocação, com oito pontos, após duas vitórias, dois empates e duas derrotas, situação que evidencia o amplo domínio do rival na chave.

O seu principal destaque é o centroavante Alex Arce, apelidado de "Haaland Paraguaio" e apontado como um dos principais nomes da posição no futebol sul-americano. Alvo do Internacional-RS ele lidera a artilharia da Libertadores, com oito gols, e vestiu as cores da seleção paraguaia na recente Copa do Mundo.

O time comandado por Alfredo Berti chega embalado após triunfo por 2 a 1 sobre o Estudiantes de Rio Cuarto, pelo Torneio Apertura, com dois gols de Arce. Além disso, o Independiente Rivadavia venceu cinco dos últimos sete jogos que disputou, confirmando o grande momento. É o líder do Grupo B com 34 pontos em 16 jogos, bem na frente de River Plate e Argentino Juniors, com 29 pontos cada. O Grupo A é liderado pelo Estudiantes, com 31, seguido pelo Boca Juniors, com 30 pontos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADÁVIA

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Jemmes) e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Hulk e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko

Studer e Juan Elordi; Tomas Bottari, Gonzalo Ríos, Matías Fernández e José Florentín; Fabrizio Sartori e Alex Arce. Técnico: Alfredo Berti.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).